العروض الإضافية تزيد زخم التسوق في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استمرت حالة النشاط في أسواق التجزئة في دبي، أمس، مع ختام أيام عطلة عيد الاتحاد الخمسين، التي بدأت الأربعاء الماضي مع إطلاق المزيد من الشركات والمحلات التجارية للعروض والخصومات القيّمة للاستفادة من زخم الأسواق وتدفق السيّاح والزوّار من داخل دبي وخارجها على الأسواق والمراكز التجارية في الإمارة.

وأعلنت العديد من شركات التجزئة عروضاً إضافية للاستفادة من نمو الطلب وزخم الأسواق بهدف استقطاب المتسوقين، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع؛ بهدف زيادة المبيعات والاستفادة من التدفقات الكبيرة للزوّار والأسر من داخل الإمارات، التي حرصت على الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والأجواء الاحتفالية في دبي.

واكتظت مراكز التسوق في دبي، أمس، بالزوار، خصوصاً من الأسر والسياح مع تواصل العروض الفنية والترفيهية والفعاليات الترفيهية، وساعد تحسن الطقس مع بداية «أجمل شتاء في العالم» على استقطاب المزيد من الزوار من جميع أفراد الأسرة.

وتسابقت المحلات التجارية والشركات والأسواق وسلاسل التجزئة في طرح المزيد من العروض الترويجية، أمس السبت، قبل استئناف العمل والدراسة في المصالح والجهات والهيئات الحكومية اليوم، لتشمل التنزيلات باقة واسعة من السلع الاستهلاكية والمنتجات، شملت الأدوات المنزلية والمكتبية والهدايا والإلكترونيات، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والملابس الرياضية والملابس الشتوية والرياضية والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

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