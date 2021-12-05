«كريم».. من الإمارات إلى العالمية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم تدخر دولة الإمارات منذ نشأتها جهداً في دعم الشركات الناشئة وتطوير فرص العمل المستقبلية. واليوم بعد 50 عاماً من تأسيس الإمارات، تستمر الإمارات في تقديم كل الدعم اللازم لتلك الشركات في كافة القطاعات. واليوم تتميز «كريم» كشركة ناشئة برزت من الإمارات في مجال البرمجة والترميز والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من البيئة الحاضنة للنمو والمواهب المميزة في دولة الإمارات.

انطلاقة

انطلقت شركة «كريم» عام 2012 لتقديم حجوزات سيارات الشركات عبر الإنترنت، وشهدت الشركة منذ ذلك الحين توسعاً لافتاً، لتقدم اليوم أحدث خدماتها المتمثلة في (Super App)، التطبيق الشامل لجميع خدمات «كريم» من خدمات التنقل وتوصيل منتجات البقالة والدراجات الهوائية وغيرها، حيث يقدم التطبيق 11 خدمة لقرابة 48 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط.

وتقدّم منصة «كريم» الرقمية، التطبيق الشامل اليومي، الذي يَعِد بمستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط. وتلعب الشركة اليوم دوراً بارزاً في دعم اقتصاد المنطقة المتنامي من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل والتوصيل وتحويل الأموال عبر تطبيق موّحد للهواتف الذكية. وتتمثل مهمة «كريم» في تبسيط حياة الناس والارتقاء بها، وبناء مؤسسة رائدة تجسد مصدر إلهام للآخرين.

تأسست «كريم» في يوليو 2012 وتعمل الآن في أكثر من 100 مدينة في 13 دولة، كما أنها توفّر مليوني فرصة عمل في المنطقة. وقد أصبحت «كريم» شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة «أوبر تكنولوجيز» الأمريكية اعتباراً من يناير 2020.

وقال باسل النحلاوي، مدير عام التنقل لدى شركة «كريم»: «نحتفل اليوم بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، مما يعني الاحتفال بخمسين عاماً من التاريخ المشرف والازدهار والتطور والإنجازات غير المسبوقة. حيث نجحت دولة الإمارات، بفضل الجهود المتواصلة لحكومتها وأبنائها، في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للمعرفة وواحة تحتضن مختلف الثقافات والتقاليد».

وتابع: «خلال هذه السنوات، تحولت دولة الإمارات إلى مثال تقتدي به دول المنطقة والعالم أجمع بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتها الرشيدة. وأثبتت الإمارات جدارتها لهذه المكانة الريادية من خلال قيادة التغيير في قضايا مصيرية حول العالم مثل التغير المناخي، وضمان جودة حياة المواطنين والمقيمين فيها، والتنمية والتخطيط العمراني وغيرها الكثير، مما جعلها مركزاً عالمياً يستقطب الأفراد والمستثمرين من شتى أنحاء العالم».

مصدر إلهام

وأكمل النحلاوي: «تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق تنمية مستدامة، تتمثل مهمة «كريم» في تبسيط حياة الناس وتحسينها وتوفير بيئة عمل رائدة تجسد مصدر إلهام للآخرين. حيث وفرت «كريم» منذ تأسيسها ما يصل إلى مليوني فرصة عمل في المنطقة. فيما أشار التقرير 55% من الكباتن إلى تحسّن نوعية حياتهم بعد انضمامهم لـ«كريم»، التي تسعى مع عودة الحياة لطبيعتها، إلى خلق المزيد من الفرص. كما تتطلع، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، إلى المساهمة في مسيرة التنمية والتطوير في الخمسين عاماً المقبلة وما بعدها في دولة الإمارات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز