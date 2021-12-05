1.5 مليار درهم خطط استثمارية لـ«أمانات» والسيولة 800 مليون

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال د. محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة، المُدرجة والمتخصصة في الرعاية الصحية والتعليم بالمنطقة، إن الشركة لديها نحو 1.5 مليار درهم ضمن خطتها الاستثمارية في الفترة المقبلة تشمل أكثر من 800 مليون درهم سيولة نقدية إضافة إلى الاقتراض البنكي.

وأضاف حمادة في تصريحات لـ«البيان»، أنه مع ضخ هذه السيولة سترتفع محفظة الشركة الاستثمارية من 2.4 مليار درهم حالياً إلى حدود 4 مليارات درهم، مشيراً إلى أن محفظة الشركة موزعة بواقع 50% للاستثمار في الرعاية الصحية و50% للاستثمار في التعليم.

استحواذات جديدة

وأوضح أن طبيعة عمل «أمانات» كشركة استثمارية هو دراسة احتمالات تنفيذ استحواذات جديدة في المنطقة، خصوصاً في القطاعات التي نركز على الاستثمار فيها، موضحاً أن هناك دراسات وصلت لمراحل متقدمة بشأن عمليات استحواذ في القطاع الصحي والتعليمي في الإمارات والسعودية ومصر، ولكن سنفصح عنها في الوقت المناسب.

وأكد أن الشركة مستمرة في تنمية القطاعات التي تعمل فيها، وهي التعليم والرعاية الصحية، ولا تفكير في إضافة قطاعات جديدة للاستثمار في الوقت الراهن، فيما نعمل على تخصيص جزء من الاستثمارات لرأس المال المخاطر في تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

4 صفقات

وقال حمادة إن «أمانات» نفذت 4 صفقات استثمارية خلال العام الجاري بقيمة 1.7 مليار درهم شملت استحواذين من بينهما الاستحواذ بالكامل على مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل بتكلفة استثمارية 851 مليون درهم، بالإضافة إلى تخارجين من بينهما التخارج من شركة «تعليم القابضة»، وحققنا منها أرباحاً بقيمة 160 مليون درهم، وكذلك التخارج من المركز الطبي الدولي بالسعودية مقابل 433 مليون درهم.

ورداً على سؤال حول إمكانية طرح الشركات التي تضمها محفظة «أمانات» في أسواق المال، قال الرئيس التنفيذي للشركة: «جميع المنصات والشركات في محفظتنا نستهدف بعد وصولها إلى مرحلة النمو الكامل، إن تدرج في أسواق المال بالوقت المناسب، فهدفنا خلق المنصات ثم تقويتها ودعمها، ومن ثم نتطلع إلى طرح جزء منها للاكتتاب العام».

وأضاف محمد حمادة إن «أمانات» لديها حالياً 3 منصات في قطاعات التعليم، الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الأصول العقارية وجميعها مرشحة للإدراج في أسواق المال في الوقت المناسب.

إدراج حصة

وحول السوق المقرر للإدراج، قال حمادة إن اختيار السوق يعتمد على دراسة من قبل مختصين حسب طبيعة كل منصة وحجمها وطبيعة عملها، وبناءً عليه سيتم اختيار السوق، موضحاً أن الإدراج قد يكون في السوق المحلي عبر الاستفادة من سلسلة المبادرات التي أعلنتها حكومة دبي لتشجيع الإدراج في البورصة، وقد تكون أيضاً في السوق الدولي وخصوصاً الأوروبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«أمانات»، أن الشركة حقت أرباحاً جيدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مع تحول جذري في أداء محفظتنا الاستثمارية المتخصصة، حيث حققت شركاتنا التابعة في الرعاية الصحية تحولاً من الخسارة إلى الربحية وازدياداً ملحوظاً في أعداد المرضى التي تقوم بخدمتها، إلى جانب نجاحها في جني ثمار المبادرات التي طبقتها الإدارة خلال العام السابق، بهدف ترشيد التكاليف.

وأشار إلى أن قطاع التعليم حقق أيضاً نتائج أقوى وتحسن أداء استمرار وتيرة نمو قيد الطلاب بالمؤسسات التعليمية التابعة، علاوة على النجاح المشهود لجهود الارتقاء بالكفاءة التشغيلية، ما أثمر عن تحقيقها نتائج قوية، وارتفاع حصتنا السوقية بشكل أكبر في دبي وأبوظبي.

تحسن ملحوظ

وتوقع حمادة استمرار «أمانات» في تحقيق تحسن ملحوظ في نتائجها المالية حتى نهاية العام الجاري 2021، مع مواصلة الشركة جهودها لتعظيم القيمة من جميع استثماراتها التابعة مستفيدة من الأسس المتينة ومضيها قدماً في دفع عجلة النمو والربحية، وتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين، يتجاوز المستويات المسجلة بالسوق، سواء من خلال فرص جديدة، تدعم بدورها نمو منصاتنا الاستثمارية بشكل أوسع، أم من خلال صفقات تخارج ناجحة، تتوافق مع استراتيجية نموذجنا الاستثماري.

سيولة أجنبية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة، أن سوق دبي حقق أداءً قياسياً منذ تكليف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي، موضحاً أن سهم «أمانات» حقق تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة ونجح في جذب سيولة أجنبية.

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