طيران الإمارات تُحدث تعليمات إلغاء التذاكر

المصدر: دبي - سيد صالح

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أصدرت «طيران الإمارات» تحديثاً بشأن تعليماتها في حالة إلغاء تذاكر رحلاتها أو تعليق هذه الرحلات بسبب قيود السفر التي أعادت بعض دول العالم فرضها مُجدداً بعد اكتشاف المتحور الجديد «أو ميكرون»، أحدث سلالات فيروس «كورونا» المُستجد.

وبحسب التعليمات الجديدة، يمكن لمسافري «طيران الإمارات» الذين تأثرت رحلاتهم بإعادة فرض القيود إلغاء حجوزاتهم من خلال الرابط «إدارة الحجوزات» على الموقع الشبكي للناقلة، أو الاتصال بوكيل السفريات الذي يتعاملون معه. كما يُمكن للمسافرين المطالبة باسترداد قيمة التذكرة.

وفيما يخص التغيير في قيمة التذكرة عند إعادة الحجز، فلا يسري إذا جرت إعادة الحجز في نطاق الفترة الزمنية لصلاحية الحجز الأصلي، ما يعني أن المسافر يتمتع بالمزيد من المرونة في هذا الشأن. ولكن على الرغم من ذلك، ربما يكون ثمة اختلاف في قيمة التذكرة أو الضريبة في حال تغيير تاريخ التذكرة أو وجهة السفر.

وأفاد التحديث بأنه في حالات التذاكر الصادرة في أو بعد تاريخ الـ12 من أكتوبر 2021، فيما يحل تاريخ السفر في أو قبل الـ31 من مايو 2022، فيمكن للمسافر الاحتفاظ بالتذكرة واستخدامها لاحقاً، ذلك أن «طيران الإمارات» مددت صلاحية التذاكر لمدة 24 شهراً من تاريخ الحجز الأصلي. وأضاف التحديث أن التذكرة ستكون مقبولة على أي رحلة متجهة إلى نفس الوجهة المُدونة في الحجز الأصلي، وبنفس درجة المقعد، من دون رسوم إضافية، في غضون هذه الفترة.

وأما بخصوص التذاكر الصادرة بين تاريخي الأول من أبريل 2021 والـ11 من أكتوبر 2021، فيما يحل تاريخ السفر في أو قبل الـ31 من مايو 2022، فقد مددت «طيران الإمارات» صلاحية التذاكر لمدة 24 شهراً من تاريخ الحجز الأصلي. وستكون التذكرة مقبولة على أي رحلة متجهة إلى نفس الوجهة المُدونة في الحجز الأصلي أو في نطاق نفس المنطقة، وبنفس درجة المقعد، من دون رسوم إضافية، في غضون هذه الفترة.

وفي حالات التذاكر الصادرة بين تاريخي الأول من أكتوبر 2020 والـ31 من مارس 2021، فيما يحل تاريخ السفر في أو قبل الـ31 من مايو 2022، فقد مددت «طيران الإمارات» صلاحية التذاكر لمدة 36 شهراً من تاريخ الحجز الأصلي. وستكون التذكرة مقبولة على أي رحلة متجهة إلى نفس الوجهة المُدونة في الحجز الأصلي أو في نطاق نفس المنطقة، وبنفس درجة المقعد، من دون رسوم إضافية، في غضون هذه الفترة.

وفي حالات التذاكر الصادرة قبل تاريخ الـ30 من سبتمبر 2020، فيما يحل تاريخ السفر في أو قبل الـ31 من مايو 2022، فيمكن للمسافر الاحتفاظ بالتذكرة واستخدامها لاحقاً، ذلك أن «طيران الإمارات» مددت صلاحية التذاكر لمدة 36 شهراً من تاريخ الحجز الأصلي. وأضاف التحديث أن التذكرة ستكون مقبولة على أي رحلة متجهة إلى نفس الوجهة المُدونة في الحجز الأصلي أو في نطاق نفس المنطقة، وبنفس درجة المقعد، من دون رسوم إضافية، في غضون هذه الفترة.

وأضاف التحديث أن صلاحية التذكرة تمتد تلقائياً في حال حجزها المسافر من «طيران الإمارات» مباشرة. وأما في حالة حجز التذكرة من وكيل سفريات، فيتعين على العميل الاتصال به لتمديد صلاحية التذكرة من 24 إلى 26 شهراً.

وتطرق التحديث إلى تغيير وجهة السفر على التذكرة، فأفاد بأنه في حالات التذاكر الصادرة في أو بعد تاريخ الـ12 من أكتوبر 2021، فيما يحل تاريخ السفر في أو قبل الـ31 من مايو 2022، فيمكن للمسافر تغيير تاريخ نفس التذكرة إلى نفس الوجهة، وفي نطاق نفس موسم التذكرة وبنفس درجة المقعد، ومن دون رسوم إضافية.

وفي حالات التذاكر الصادرة بين تاريخي الأول من أبريل 2021 والـ11 من أكتوبر 2021، فيما يحل تاريخ السفر في أو قبل الـ31 من مايو 2022، فيمكن للمسافر تغيير تاريخ نفس التذكرة إلى وجهة أخرى في نطاق نفس المنطقة، وفي نطاق نفس موسم التذكرة وبنفس درجة المقعد، ومن دون رسوم إضافية. وإذا كان خط سير الرحلة وفقاً للحجز الأصلي لا يتضمن دبي، فيمكن للمسافر تغيير رحلته برحلة أخرى شريطة ألا يتضمن خط سيرها دبي أيضاً.

وفي حالات التذاكر الصادرة قبل تاريخ الـ30 من سبتمبر 2020، فيما يحل تاريخ السفر في أو قبل الـ31 من مايو 2022، فستكون التذكرة مقبولة على أي رحلة إلى نفس الوجهة أو إلى أي وجهة أخرى في نطاق نفس المنطقة، وبنفس درجة المقعد. وإذا كان خط سير الرحلة وفقاً للحجز الأصلي لا يتضمن دبي، فيمكن للمسافر تغيير رحلته برحلة أخرى شريطة ألا يتضمن خط سيرها دبي أيضاً.



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