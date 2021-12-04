عبدالرحمن فلكناز: الإمارات على موعد مع المستقبل خلال الخمسين عاماً المقبلة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك عبدالرحمن فلكناز رئيس مجموعة فلك القابضة لصاحب السمو رئيس الدولة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى الحكام احتفال دولة الإمارات وكل المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.

واعتبره المناسبة هي الأهم والأكبر في تاريخ دولة الإمارات والقائمين عليها، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال الأعوام الخمسين الماضية من تقدم وحضارة وعزة وشموخ لم تصل إليه ولم تحققه دول كبيرة وعريقة في عدة عقود، مؤكداً أن إخلاص القيادة الرشيدة وحرصها على نجاح تجربة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الوالد المؤسس، وإخلاص إخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وعشق أبناء الوطن لتراب هذه الدولة ساهم في كل هذا النجاح والتطور وساهم أيضا في جعل أبناء دولة الإمارات مرفوعين الرأس بما حققوه وبما وصلوا إليه من تقدم ورفعة.

وأكد فلكناز: بعد أن غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بذور الاتحاد والوحدة وبذور التطور والتقدم وعد أبناء هذه الدولة الفتية بالمحافظة على ما تحقق من نجاح وتطور، لذا سيكون القادم من الأيام أفضل وأكبر، وستشهد الخمسين سنة المقبلة قفزات نوعية كبيرة لدولة الإمارات سوف تجعلها من الدول الأكثر تقدماً في كل المجالات.

وقال فلكناز: «إن دولة الإمارات على موعد مع المستقبل عبر إطلاق مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة مؤخراً والتي تعنى بمختلف القطاعات والمجالات ومن بينها القطاع الاقتصادي ودعم الشباب وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجعهم للتوجه إلى العمل في القطاع الخاص، وإطلاق الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تتناسب مع قدراتهم وتفكيرهم، وتدفعهم للإعتماد على أنفسهم لتحقيق النجاح والريادة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز