شفيقة العامري: الإمارات تتصدر المراكز الأولى عالمياً في النمو الاقتصادي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت الدكتورة شفيقة العامري أمين عام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، أن الاحتفال بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين يكتسب أهمية كبيرة، خصوصاً كونه يتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة، حيث نجحت الإمارات خلال سنوات عمرها الخمسين في تحقيق الإنجازات وتحويل المعجزات إلى واقع ملموس، وتمكنت الدولة بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة من مواصلة تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، مما جعل الدولة تتصدر المراتب الأولى بين دول العالم من حيث التقدم والتطور.

وأشادت الدكتورة العامري بالدور الداعم والكبير الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث لم تدخر سموها جهداً طوال العقود الماضية من عمر الاتحاد في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات والقطاعات، والسعي لترسيخ مكانتها ودعم دورها المجتمعي والتنموي.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري: «إن دولة الإمارات على موعد مع المستقبل عبر إطلاق مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة أخيراً، والتي تعنى بمختلف القطاعات والمجالات، ومن بينها القطاع الاقتصادي ودعم الشباب وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجعهم للتوجه إلى العمل في القطاع الخاص، وإطلاق الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تتناسب مع قدراتهم وتفكيرهم، وتدفعهم للاعتماد على أنفسهم لتحقيق النجاح والريادة».

واختتمت د. العامري بالقول: «في هذه المناسبة العزيزة على قلوب مواطني ومواطنات الإمارات، نجدّد العهد والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والعمل لمواصلة مسيرة التقدم وبذل مزيد من الجهود لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية».

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