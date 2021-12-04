حديد الإمارات تبحث مستقبل صناعة الصلب في المنطقة ما بعد الجائحة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة حديد الإمارات، المصنّع المتكامل الرائد للحديد والصلب في الشرق الأوسط، عن مشاركتها، بصفتها الراعي البلاتيني في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2021، المنعقد في فندق جراند حياة في دبي، في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري.

يجمع الحدث قادة صناعة الصلب والخبراء والمسؤولين والمعنيين بالصناعة، لمناقشة معلومات السوق واتجاهاته، والتحديات، والنظرة المستقبلية لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، واستكشاف الفرص الجديدة، والشراكات المحتملة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتؤكد حديد الإمارات، من خلال هذه الرعاية الاستراتيجية، التزامها بتطوير ودعم صناعة الصلب، عبر تعزيز أواصر التعاون الدولي.

ويلقي سعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الرئيسة للحدث، حيث يسلط الضوء على أهمية المؤتمر، والفرص التي يقدمها للمعنيين بالصناعة هذا العام، ورؤية الوزارة المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتسريع تطبيق التقنيات المتقدمة، واستغلالها على النحو الأمثل.

كما يشارك المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان، والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، في جلسة نقاشية بعنوان «حالة صناعة الصلب في منطقة الخليج العربي». وتتناول المناقشات، التحديات والنظرة المستقبلية لقطاع الحديد والصلب في المنطقة، لا سيما في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، ومقومات النمو الاقتصادي، واتجاهات استهلاك منتجات الصلب، والتغيرات السوقية، وغيرها من الجوانب الاستراتيجية.

وقال الرميثي: «تؤدي حديد الإمارات دوراً محورياً في دعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه، نؤمن بأننا جزء لا يتجزأ من الصورة الأكبر، التي تجمع الجهات المؤثرة في الصناعة على مستوى المنطقة، حيث نتشارك جميعاً المصير نفسه، في ظل الظروف والتوجهات العالمية السائدة. ولذا، يكتسب اليوم هذا التفاهم والتنسيق الإقليمي أهمية مضاعفة، من أجل ضمان نمو الصناعة، والحفاظ على استقرار السوق. ويعد مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، منصة مثالية، نستطيع من خلالها تحديد التوجهات المستقبلية، بناءً على أحدث معلومات السوق، وديناميكيات الصناعة الإقليمية والعالمية، والتغيرات السوقية والأسعار، ونحو ذلك».

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان، والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «يسعدنا المشاركة في هذا المؤتمر الهام، حيث نجتمع مع رواد صناعة الحديد في المنطقة. ونفخر بأن نكون الراعي البلاتيني لهذا الحدث، الذي يعد فرصة لنا أيضاً، لمناقشة احتياجات العملاء في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوقعات الطلب في المنطقة، والتوجهات الجديدة للاستدامة والابتكار في صناعة الصلب».

ويشارك أنوب ناير، الرئيس التنفيذي للخدمات التقنية والمشاريع في حديد الإمارات، في جلسة حوارية حول التطورات التقنية، وتحسين عمليات صناعة الحديد والصلب، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والرقمنة على مصانع الصلب في منطقة الخليج العربي، ورؤية الشركة حول تطور الإنتاج الإقليمي، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وتستعرض حديد الإمارات، من خلال جناحها المتميز في المؤتمر، مجموعة منتجاتها عالية الجودة، التي استخدمت في بناء العديد من المعالم البارزة في المنطقة وحول العالم، إضافة إلى الالتقاء بقادة الصناعة، حيث تطرح رؤيتها وأفكارها حول قطاع الصلب في المنطقة.

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