«ريبورتاج العقارية» تطلق الأعمال الإنشائية بمشروع «ديفا» في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت ريبورتاج العقارية، شركة التطوير العقاري بالإمارات، عن بدء الأعمال الإنشائية بمشروع «ديفا»، الذي تباشر الشركة تطويره في جزيرة ياس بأبوظبي، تمهيداً لإنجاز المشروع، وتسليمه بحلول الربع الأخير من 2024.

ويوفر مشروع «ديفا» 736 وحدة سكنية جديدة، بأسعار تبدأ بـ 510 آلاف درهم.

وتباشر «ريبورتاج العقارية»، تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية، ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، إن الشركة بدأت قبل نحو شهرين، الأعمال الإنشائية بمشروع «ديفا»، مع مواصلة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك في إطار التزام «ريبورتاج» المستمر، بتنفيذ كافة مشاريعها، وتسليمها في مواعيدها.

وأكد أن التزام «ريبورتاج» بتنفيذ المشاريع، ومواصلة أعمال الإنشاءات خلال الفترة الماضية، رغم التحديات المرتبطة بتداعيات الجائحة، عزز من ثقة المستثمرين في مشاريع الشركة، وهو ما انعكس على تحقيق الشركة مبيعات قوية، خلال العامين الماضي والحالي.

وحققت «ريبورتاج العقارية»، مبيعات تتجاوز 812 مليون درهم، خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 125 %، مقارنة بعام 2019، والذي شهد تسجيل مبيعات بقيمة 362 مليون درهم.

كما حققت مبيعات تتجاوز مليار درهم منذ بداية عام 2021، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 488 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، بنمو يصل لنحو 105 %.

وأكد سليمان أن مشروع «ديفا» يشهد طلباً مرتفعاً، في ظل المزايا المتنوعة للمشروع، لا سيما من حيث الموقع المتميز بجزيرة ياس، والتي تضم العديد من المرافق والخدمات الترفيهية والسياحية المتنوعة، مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووترورلد، وورانر براذرز، حيث تعد الجزيرة اليوم، أحد أهم المعالم السياحية والترفيهية الرائدة بأبوظبي.

ويضم مشروع «ديفا» مرافق متنوعة، منها، مسبح، وصالة إلعاب رياضية، ومساحات خضراء، ومواقف مخصصة للسيارات، ومنطقة شواء، ومنطقة لعب للأطفال، ومنطقة للحيوانات الأليفة، ومنطقة للعب الشطرنج العملاق، ومنطقة خارجية للعب تنس الطاولة، ومناطق جلوس، ومساحات خضراء.

وأكد سليمان أن السوق العقاري بأبوظبي، يشهد نشاطاً ملحوظاً في ما يتعلق بالطلب على شراء العقارات، لا سيما مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات المحفزة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن إطلاق «مشاريع الخمسين»، والتي تسهم في تعزيز التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وكشفت ريبورتاج العقارية، مؤخراً، عن إطلاق عرض خاص على 4 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي، يتضمن خصماً بنسبة 5 %، مع سداد 1 % فقط حتى الاستلام، بدون دفعة مقدمة.

وتشمل المشاريع الأربعة، «ذا جيت»، الذي يجري تطويره بمدينة مصدر، و«المارية فيستا 1»، و«المارية فيستا 2» بجزيرة المارية، إضافة إلى مشروع «ديفا» في جزيرة ياس.

وأشار سليمان إلى حرص «ريبورتاج» على إطلاق المزيد من العروض الجاذبة للمشترين على كافة مشاريعها.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي، مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1»، ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2»، ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت»، ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية، تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي، يجري تطوير مشروع «أليكسيس تاور»، بشارع الشيخ زايد، في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره، بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1»، ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2»، ويوفر نحو 755 فيلا.

وفي مصر، أطلقت «ريبورتاج العقارية» مؤخراً، مشروع «مونتي نابوليوني»، والذي سيقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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