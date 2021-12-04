هيئة تنظيم الاتصالات تنظم هاكاثون افتراضياً دولياً لتبادل المعرفة

المصدر: دبي- البيان

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نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، هاكاثون دولياً افتراضياً، وذلك بالتعاون مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، وهدف الهاكاثون، الذي يأتي ضمن جهود الهيئة، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات في ثلاثة مجالات، وهي الأمان الرقمي، واستخدام البلوك تشين في تحسين جودة الحياة، والتغير المناخي.

ويندرج هذا الهاكاثون، ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لخدمة المجتمع، ومسؤوليتها في دفع التكنولوجيا الرقمية إلى الأمام، وتحقيق التحول الرقمي على المستوى الوطني، وتبادل المعرفة على المنصات الدولية.

وبلغ عدد المشاركين في هذا الهاكاثون، 1319 مشاركاً، منهم 233 مشاركاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و1041 مشاركاً من آسيا، و22 مشاركاً من أوروبا، و16 مشاركاً من الولايات المتحدة الأمريكية، و7 مشاركين من الدول الأفريقية، وبلغ معدل أعمار المشاركين 27 عاماً، حيث كان عمر أكبر المشاركين 57 عاماً، في حين بلغ عمر أصغر مشارك 15 عاماً، وقدم المشاركون 32 مشروعاً، منها 12 مشروعاً في مجال البلوك تشين، و15 مشروعاً في مجال التغير المناخي، و6 مشاريع في الأمن الرقمي.

وحول هذا الهاكاثون، قال المهندس محمد الزرعوني نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الحكومة الرقمية: «تشكل فعاليات الهاكاثون، نقطة اتصال مهمة بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وجمهور المبدعين والمبتكرين المهتمين بتحليل البيانات، وإيجاد حلول خلاقة لأهم القضايا المطروحة على الساحة في الوقت الحالي، وفي هذا الهاكاثون، انتقلنا إلى العالمية، وذلك باستقطاب المبدعين من كافة دول العالم، بالاعتماد على التطور الكبير في قطاع الاتصالات، لتقديم ما في جعبتهم من أفكار، تسهم في إيجاد حلول لأهم المشكلات العالمية، نحن فخورون جداً بالنتائج التي حصلنا عليها، والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز سعادة كافة شعوب العالم».

وأضاف سعادته بالقول: «إن تنظيم الهيئة لفعاليات الهاكاثون، وفتح باب المشاركة أمام جميع أفراد المجتمع، يأتي من إيمانها بأن أفكار أفراد المجتمع، تحدث فرقاً، وبأنها ستساعد في تحقيق السلامة للجميع في العالم الرقمي، وتحسين السلع وخدمات الرعاية الصحية والنقل والقطاعات الأخرى، كما ستسهم في التخفيف من حدة تغير المناخ وبناء بيئة مستدامة».

هذا، وأعلنت الهيئة أنها تعمل حالياً على تقييم المشاريع المقدمة في الهاكاثون، لاختيار أفضل ثلاثة مشاريع في كل مجال، على أن يتم الإعلان عن أسماء المشاريع الفائزة، خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة، والذي من المقرر أن تستضيفه الدولة، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر القادم.

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