100 فرع كارفور مراقبة باستخدام تقنية شنايدر الكتريك

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطط شركة ماجد الفطيم لدعم متاجر كارفور في دولة الإمارات بالحلول الرقمية لتوفير وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال تقنيات شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي. وبحلول نهاية عام 2021، سيستخدم أكثر من 100 فرع من فروع كارفور في دولة الإمارات العربية المتحدة منظومة برمجيات (EcoStruxure Retail Advisor) الخاصة باستشارات كفاءة الطاقة من شنايدر إلكتريك والأجهزة المتصلة بالإنترنت لقياس استهلاك الطاقة، وتحسين الاستهلاك كمشروع تجريبي ضمن خطط لتوسيع التقنية لتشمل المزيد من فروع كارفور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بما يتماشى مع طموح شركة «ماجد الفطيم» للوفاء بالتزاماتها في تحقيق «المحصلة الإيجابية» في استهلاك الطاقة والمياه بحلول العام 2040.

وقال برناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «باعتبارنا أكبر علامة تجارية للتجزئة في الإمارات، تعطي كارفور الأولوية لتطبيق العديد من مبادرات الاستدامة، ومن ضمنها تنصيب أنظمة آلية لإدارة المنشآت، للتحكم بالإضاءة، والتكييف، ومنافذ التهوية، والتحقق من استهلاك الطاقة بانتظام. ستساهم شراكتنا مع شنايدر إلكتريك، في تعزيز خطواتنا فيما يتعلق بطموحات «ماجد الفطيم» بتحقيق «المحصلة الإيجابية» بحلول العام 2040، ما يتيح لنا الوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمع والبيئة والنمو الاقتصادي».

وتوفر برمجيات كفاءة استهلاك الطاقة من شنايدر إلكتريك، لفريق إدارة المرافق في كارفور خلال المرحلة الأولى من التنفيذ رؤية شاملة وموحدة حول استهلاك الطاقة لكل وحدة أعمال في كل منشأة. بينما سيحصل فريق إدارة المرافق في كارفور خلال المرحلة الثانية على رؤى حول كيفية تحسين وتقليل استهلاك الطاقة. وستزود معايير الأداء التي تقدمها البرمجيات الجديدة فريق عمليات كارفور بأدوات لتحليل أداء كل موقع، مما يساهم في خفض انبعاثات الكربون عبر عمليات متجر التجزئة. وستضمن هذه التقنية أيضاً عدم حدوث أي خسائر غير مخطط لها في الطاقة لأي معدات كهربائية، وستساعد المنشآت على الامتثال لمعايير إدارة الطاقة الدولية ونظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

ومن جانبه، قال وسيم تقالي، نائب الرئيس للخدمات الميدانية في شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تشتهر كارفور بريادتها على صعيد مبادرات الاستدامة، وستساعد التقنية الجديدة من شنايدر الكتريك على مراقبة الاستهلاك الإجمالي للطاقة وتحسينه، من خلال منح فريق إدارة المرافق رؤى شاملة وواضحة حول معدل استهلاك الطاقة. وتستهدف كارفور ليس فقط تعزيز استدامة عمليات متاجرها من الناحية البيئية، بل أيضاً تحسين موثوقية المعدات الكهربائية، وضمان تشغيل المرافق بحسب الحاجة لتلبية متطلبات العملاء».

ويشمل الحل المتكامل لبرمجيات استشارات الطاقة في متاجر التجزئة (EcoStruxure Retail Advisor) عدادات الطاقة، وخوادم التحكم الآلي، ووحدات التحكم في الغرفة وفقاً للهياكل المصممة بالتعاون مع «كارفور» لتلبية احتياجاتها المحددة في المتاجر. وسيخضع كل موقع لتقييم صحي مخصص أثناء عملية تثبيت الحل الجديد، وسيتمكن فريق عمليات كارفور من الوصول إلى الأدوات الجديدة التي توفرها البرمجيات من خلال بوابة الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. وسيعمل النظام الجديد على دمج المعلومات من المعدات الكهربائية واستخلاص البيانات من أنظمة الغرف الباردة، ومعدات الطهي، والأجهزة الأخرى بمجرد اكتمال مراحل تنفيذ الحلول. وتم تنفيذ الحلول التقنية الجديدة من قبل شركة «ثري فيز للخدمات التقنية» شريك شنايدر إلكتريك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز