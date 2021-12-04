"مبادلة": فرص كبيرة للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي

المصدر: أبوظبي، باريس – البيان

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قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة إن الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة التي أبرمتها «مبادلة» أمس خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدولة تعتبر امتداداً للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وإضافة إلى السجل الحافل من مشاريع التمويل الناجحة التي نفذناها مع شركائنا في فرنسا. إن حجم هذه الاتفاقيات يعكس قناعتنا بوجود فرص كبيرة للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي، والذي يدخل مرحلة جديدة من النمو القائم على الابتكار.

وكانت شركة مبادلة للاستثمار قد أبرمت أمس اتفاقيتين بما يقرب من 4.2 مليارات يورو ( 17.45 مليار درهم)، الأولى مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي «بي بي آي فرانس» بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية القائمة بينهما بتخصيص تمويل إضافي قدره 4 مليارات يورو (16.62 درهم)، يساهم كل طرف بملياري يورو (8.31 مليارات درهم).

وسيتم ضخ هذا التمويل الإضافي خلال السنوات العشر المقبلة في شراكة الصندوق الفرنسي الإماراتي وشراكة الابتكار. وتم تخصيص مبلغ 3.2 مليارات يورو لشراكة الصندوق الفرنسي الإماراتي، والتي تستهدف دعم المشاريع والشركات الفرنسية التي تمتلك إمكانيات واعدة للنمو، وذلك إما مباشرة أو من خلال صناديق استثمارية. أما شراكة الابتكار، والتي تركز على شركات التكنولوجيا وصناديق دعم الشركات الناشئة في فرنسا فقد خصص لها مبلغ 0.8 مليار يورو (3.32 مليارات درهم).

أما الاتفاقية الثانية، والتي أبرمت بين مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، فتوفر إطاراً عاماً يتيح للصناديق المرتبطة بحكومة أبوظبي إمكانية استثمار 1.4 مليار يورو (5.82 مليارات درهم) في صناديق تعمل في فرنسا أو لديها ارتباط بالاقتصاد الفرنسي. ويخدم الاتفاق الصناديق التي تستثمر في كل قطاعات الاقتصاد الفرنسي، بما في ذلك القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء.

وأوضح خلدون خليفة المبارك بهذه المناسبة أنه بعد الإعلان عن الاتفاقيات سنتمكن من تسريع استثماراتنا في القطاعات الحيوية التي تقود هذا النمو، وبذلك نساهم في تقوية الروابط التجارية بين دولة الإمارات وفرنسا وتعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين على المدى الطويل.

من جانبه قال برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي: «أود أن أتقدم بالشكر لكل من «مبادلة» و«بي بي آي فرانس» بمناسبة تمديد شراكة الاستثمار المشترك القائمة بينهما. يأتي هذا التمديد في وقت بدأ فيه ضخ الاعتمادات الخاصة بالاتفاقية الأولى. هذه الاتفاقية تعكس مدى قوة العلاقات التي تربط بيننا، كما أن الشراكة الاستراتيجية مع مبادلة تؤكد الجاذبية التي تتمتع بها فرنسا وثقة دولة الإمارات في الإمكانات التي يزخر بها الاقتصاد الفرنسي. وهذا ما أكدته الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها أمس، والتي توفر مبلغاً إضافياً قدره 1.4 مليار يورو للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي».

ومن جانبه، قال نيكولاس دوفورك، الرئيس التنفيذي لبنك «بي بي آي فرانس»: «نحن فخورون بهذه الخطوة المهمة في مسيرة شراكتنا مع مبادلة والتي بدأت عام 2014. ولا شك أن تجديد التزاماتنا نحو هذه الشراكة للسنوات العشر المقبلة يؤكد رغبتنا المشتركة في بناء علاقة طويلة الأمد لدعم الشركات الفرنسية ومساعدتها على تحقيق قيمة إضافية. وتجسد هاتان الاتفاقيتان التزام مبادلة بالاستثمار في فرنسا، حيث ترتبط حالياً بشراكات مهمة مع عدد من المؤسسات والهيئات».

يشار إلى أن «بي بي آي فرانس» ومبادلة ترتبطان بعلاقة قوية بدأت بإنشاء الصندوق الفرنسي الإماراتي عام 2014 وشراكة الابتكار عام 2017، كما التزمت مبادلة في عام 2020 بتخصيص مليار يورو للاستثمار في صندوق LAC I التابع لبنك «بي بي آي فرانس»، والذي يستهدف الاستثمار في الشركات الفرنسية المتعددة الجنسية المدرجة في الأسواق المالية.

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