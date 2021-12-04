بن حم ومجموعة اللولو العالمية يحتفلان بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقامت مجموعة لولو هايبر ماركت العالمية في مدينة العين احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات بحضور الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري، وصاحب الحفل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي أسرت الزوار وفسحت لهم المجال لمشاركة الدولة احتفالاتها باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة المحبة والسلام والازدهار.

حضر الحفل محمد نايع النيادي نائب مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في العين، وشاجي جمال الدين، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو، ومحمد عمر مدير العلاقات العامة في مجموعة اللولو، وأوني كريسشان المدير التجاري، وأعضاء من مجلس الإدارة والعديد من الشخصيات البارزة في المجتمع بالإضافة إلى حشد كبير من الزوار، وتخلل الحفل توزيع جوائز على جمهور الحضور.

وبهذه المناسبة أكد بن حم أن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين يمثل تعبيراً صادقاً عن الفخر والاعتزاز بدولتنا وقيادتنا الرشيدة.. وتأكيداً على مسؤوليتنا المجتمعية في ترسيخ قيم ومعاني الولاء والانتماء بين أبناء الوطن من خلال تنظيم هذه الفعاليات المتنوعة ومشاركة الجميع في هذه الاحتفالية مواطنين ومقيمين

وقال شاجي جمال الدين، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو: «اللولو» تفخر بأنها علامة نشأت في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن نجاحها يرجع إلى رؤية قادة الدولة، الذين جعلوا الإمارات ملاذاً آمناً للأعمال والتجارة والاستثمار.

وتعد هذه الفعالية إحدى فعاليات متاجر لولو هايبر ماركت رائدة البيع بالتجزئة، للاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين للدولة بالإضافة إلى عدد من العروض المميزة وحملات المسؤولية الاجتماعية، وذلك تحت شعار «نفخر بالإمارات 50» الموحد لمدة 50 يوماً حتى 9 ديسمبر على نطاق 87 متجراً في دولة الإمارات.

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