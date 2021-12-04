50 مشروعاً وطنياً تشارك في مهرجان «قرية المطاعم» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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بدأ مهرجان «قرية المطاعم» الوجهة العائلية الأولى والأبرز للمأكولات والثقافة والتسوق والترفيه في منطقة ميناء العرب برأس الخيمة أمس الأول، في الترحيب بضيوفه مع فتح أبوابه إيذاناً بانطلاق الموسم الثالث، حيث يمكن لضيوفه الاستمتاع بأحدث الإضافات الترفيهية الجديدة، وتذوق أشهى المأكولات بطرق تقديم جديدة، وخوض أروع تجارب التسوق في المنطقة.

وقام محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة بافتتاح فعاليات المهرجان، وبصحبته يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، يوسف البطران رئيس مجلس إدارة وشركة كرة القدم بنادي الإمارات عضو المجلس الوطني، محمد الطير الرئيس التنفيذي المكلف لـشركة رأس الخيمة العقارية، ومسؤولي المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وهيئة تنمية السياحة، ورامي جلّاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، ومدراء عدد من الدوائر المحلية بالإمارة.

ورحب محمد النعيمي بضيوف المهرجان في موسم جديد لـ «قرية المطاعم» بكامل جاهزيتها واستعداداتها، متزامنة واحتفالات الدولة بـ «عيد الاتحاد الخمسين»، داعياً الجمهور الغفير الذي حضر من كافة إمارات الدولة، للاستمتاع معنا من قلب عالم الروائع بمهرجان «قرية المطاعم» بكل ما هو جديد ومميّز، موجهاً الشكر لكافة رعاة المهرجان الذين حرصوا على المشاركة في رعايته، وإنجاحه وظهوره بصورة مُشرفة تليق بإمارة رأس الخيمة.

وأكد النعيمي على أن هذا الموسم سيكون أحد أضخم المواسم، من حيث المحتوى المتميز والمفاهيم الخلاقة، التي سنبني عليها نجاحات جديدة ونضمن نمواً أكبر في المستقبل، لافتاً إلى أن مهرجان «قرية المطاعم» أثبتت إمكاناتها وهويتها كعلامة رائدة إماراتية المنشأ والروح، وكلنا فخر بمساهمة كافة المؤسسات والرعاة، بشكل مؤثر في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة، في هذه السنة الغالية على قلوبنا جميعاً والتي نحتفل فيها بعام الخمسين واليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة.

من جهته قال يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، «لقد قمنا بالتعاون مع شركائنا من أعضاء مؤسسة سعود بن صقر، لإثراء تجارب التسوق والطعام التي تقدم بمهرجان «قرية المطاعم» وعروض الترفيه التي تقدمها خلال الموسم الثالث، والذي يشهد تعاوننا مع مجموعة من أهم العلامات التجارية العالمية، بهدف تعزيز البنية التحتية والارتقاء بتجربة ضيوف «قرية المطاعم»، إلى مستويات وآفاق جديدة، ونحرص أيضاً عاماً بعد عام على تطوير المعايير، التي نضعها والاهتمام باستقطاب المزيد من الضيوف إلى الوجهة من داخل الدولة وخارجها، وتسخير الذكاء الاصطناعي في الإدارة والبحوث مما يسهم في أن يصبح مهرجان «قرية المطاعم» علامة مميزة لإمارة رأس الخيمة.

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