135 ملياراً إجمالي الاستثمارات في عقارات دبي خلال ١١ شهراً

المصدر: دبي - مشرق عليّ حيدر

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سجل سوق صفقات بيع وشراء العقارات في دبي أكثر من 135 مليار درهم ضخها 55466 مستثمراً من مختلف الجنسيات في الأشهر الـ11 من 2021، طبقاً لبيانات رسمية اطلع عليها «البيان الاقتصادي»، وقفزت نسبة النمو في القيمة الإجمالية للصفقات بنحو 120% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوزعت الاستثمارات على صفقات شراء 37,949 وحدة سكنية و7712 فيلا سكنية و9805 قطع أراضٍ سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات.

وأظهر السوق العقاري في المدينة قدرته على الحفاظ على وتيرة أداء متصاعدة تعكس حيويته ومرونته وجاذبيته، ليواصل سوق التملك الحر تسجيل أحجام تداولات تاريخية لم يشهدها طيلة السنوات الماضية.

وتأتي نتائج الـ11 شهراً الماضية مطابقة لتوقعات سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الذي قال في تصريحات سابقة: «نتوقع أن يواصل السوق تسجيل وتيرة متزايدة من النمو المتواصل، وسنلاحظ تنوعاً في الإقبال على السوق لمختلف أغراض الاستخدامات العقارية، وخاصة مع تعاظم الزخم في السوق مدفوعاً بعوامل عديدة، وأبرزها إكسبو 2020 دبي».

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