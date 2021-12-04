«أسبوع الغاز المسال» يستشرف غداً في دبي «طاقة من أجل الغد»

المصدر: (دبي - البيان)

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تستعد مجموعة «إينوك»؛ شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، بالتعاون مع «غاز الإمارات»؛ عضو مجموعة «إينوك»، لاستضافة نخبة متميزة من خبراء القطاع لمناقشة موضوعات الطاقة المتجددة والابتكار في الحدث الرائد الذي تنظمه «الجمعية العالمية لغاز البترول المسال» الذي ينعقد هذا العام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت اسم «أسبوع غاز البترول المسال 2021».

وشعاره «طاقة من أجل الغد» وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بين 5 و9 ديسمبر الجاري. ومن المتوقع للحدث أن يستقطب أكثر من 2000 مشارك من 90 شركة في 72 دولة.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: نحن على ثقة بأن المناقشات المُعمّقة التي سيشهدها الحدث ستسهم في دعم مسيرة تحوّل القطاع إضافة إلى تحفيز وتيرة الابتكار وتبني مبادرات التنمية المستدامة.

ويعقد الحدث على مدار خمسة أيام ويضم مجموعة واسعة من الجلسات المهمة حول مواضيع العرض والطلب على غاز البترول المسال والتحوّل الذي يشهده هذا القطاع ورحلة الحياد المناخي القائمة على الابتكار وتبني تقنيات الطاقة المتجددة في قطاع غاز البترول المسال ومشاريع وخطط غاز البترول المسال في القطاع البحري والشراكة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و«الجمعية العالمية لغاز البترول المسال» ومسارات إزالة الكربون والتحفّر في قطاع غاز البترول المسال وتوليد الطاقة وإزالة العقبات أمام قطاع غاز البترول المسال وغير ذلك.

وانسجاماً مع مفاوضات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 26) التي عقدت مؤخراً تسلّط «الجمعية العالمية لغاز البترول المسال» الضوء على دور غاز البترول المسال مصدراً أساسياً للطاقة منخفضة الكربون لمليارات الأشخاص حول العالم .

كما يطرح «أسبوع غاز البترول المسال 2021» سبل استخدام غاز البترول المسال في آلاف التطبيقات من النقل البري إلى المرافق الصناعية عدا عن كونه حلاً نظيفاً وفعالاً لطهي الطعام وإسهامه في معالجة تغير المناخ بالإضافة إلى تحسين جودة حياة الأفراد ولا سيما العائلات في المناطق التي لا تزال تعتمد على الوقود الحيوي غير المستدام وغيرها من أنواع الوقود الخطرة وغير النظيفة والخطرة للطهي والتدفئة.

تجدر الإشارة إلى أن «الجمعية العالمية لغاز البترول المسال» تعقد اجتماع مجلس الأعضاء في أول يومين من الحدث إذ يستكشف المشاركون موضوعات متنوعة مثل الابتكار والنمو وتطوير الأعمال والدعم.

وفي أعقاب النجاح الذي حققه «أسبوع غاز البترول المسال» في نسخته الافتراضية لعام 2020 تنعقد فعاليات الحدث لعام 2021 في دبي وفق أسلوب هجين يجمع بين الحضور الشخصي والندوات الإلكترونية عبر منصّةٍ رقمية على الإنترنت وعلى الهواتف المتحركة ليوفر بذلك فرصة قيّمة للمشاركة والتفاعل لمجموعة أكبر من المعنيين في قطاع غاز البترول المسال من مختلف أنحاء العالم.

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