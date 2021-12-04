«جلفار» تنطلق بالصناعات الدوائية الإماراتية لـ40 دولة حول العالم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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انطلقت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» منذ 40 عاماً في رحلة «صنع في الإمارات» حققت فيها طموح رؤية دولة الإمارات والقيادة الرشيدة في توفير حياة صحية شاملة، فكان إنشاء جلفار بمقام توجه أولي لبناء توجه دوائي رائد في الدولة، وتقوم الشركة بتصدير أكثر من 70% من إجمالي حجم مبيعاتها لأكثر من 40 دولة حول العالم.

تكنولوجيا حيوية

وحققت جلفار من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، نجاحاً رائداً في مجال التصنيع الدوائي لتصبح أحد أكبر مصنعي الأنسولين في العالم، بفضل منشأتها للتكنولوجيا الحيوية المتطورة والفريدة من نوعها في الإمارات، وخلق التميز والنمو لغد أفضل من خلال بيئة ابتكارية .

ضمن خريطة تحول شاملة لتوفير حلول الرعاية الصحية وتطويرها في دولة الإمارات والعالم، وإيمانها بأن البحوث والتطوير عالية الجودة أساس للإبداع والحرص على تحقيق نجاح طويل الأمد في قطاع صناعة الأدوية.

وتعمل «جلفار» ضمن التوجهات الاستراتيجية في البحث والابتكار، على تطوير محفظة منتجات واسعة النطاق للأدوية والبدائل الحيوية المكافئة بيولوجياً، والانتهاء من إنتاج أول منتج عام في ما يخص حماية براءات الاختراع، وابتكار أنظمة جديدة لإنتاج الأدوية والجرعات، وبناء محفظة منتجات قوية ومبتكرة لدعم تحول الشركة.

150 منتجاً

وتطور «جلفار» أكثر من 150 صنفاً دوائياً جديداً كإضافة رائدة لقطاع الأدوية الوطني في دولة الإمارات، فنجحت في مسيرة تمتد أكثر من 40 عاماً في ترسيخ وجودها على مستوى الشرق الأوسط علامة إماراتية رائدة في صناعات الأدوية، وتقوم الشركة بإدخال مجموعة من الأدوية البيولوجية الجديدة التي ستتكامل مع الأدوية البيولوجية الحالية بالشركة وكذلك الأدوية غير البيولوجية.

وأكدت «جلفار» أن هذه الأصناف الجديدة ستكون ذات قيمة علاجية مضافةً مقارنة بالأدوية كافة المنافسة والمتاحة في الأسواق وستضيف قيمة علاجية أكبر وأفضل للمرضى من الناحية الإكلينيكية، والعمل على توسيع قاعدة المنتجات الدوائية لتشمل التقنيات التكنولوجية والحيوية الحديثة، وتشجيع الابتكار لضمان استمرار نمو وتطور السوق الدوائي، وتعزيز إنتاج الأدوية المبتكرة محلياً.

مكافحة كوفيد 19

وقعت الشركة اتفاقية لتصنيع ما يقرب من 24 مليون عبوة من لقاح حياة فاكس حتى نهاية عام 2021، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز جهود التصدي لجائحة «كوفيد 19» في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

وتمتلك جلفار 13 منشأة تصنيع معتمدة من بينها 12 منشأة تصنيع بإمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات، تتميز بقدرة إنتاجية سنوية مركبة تصل إلى 300 مليون عبوة دواء سنوياً، بالإضافة إلى قدرتها على إنتاج أكثر من 6 ملايين وحدة من عبوات المستشفيات الكبيرة.

إضافة لمنشأة المستحضرات البيوتكنولوجية والخاصة بحلول السكري والفشل الكلوي والتي تتمتع بالقدرة على إنتاج 1150 كيلوغراماً من المادة الفعّالة المستخدمة في إنتاج بلورات الأنسولين البشري المؤتلف والإريثروبويتين سنوياً.

وتتزايد حصة سوق المستحضرات الصيدلانية العالمية، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، تمثل المستحضرات الدوائية الحيوية 15 % من إجمالي حصة سوق الأدوية، ما يشير إلى وجود نطاق أكبر للمستحضرات الدوائية الحيوية وفقاً للاتجاه.

وتعتزم جلفار تعزيز قدرات التكنولوجيا الحيوية وتوفير المتطلبات المتزايدة بشكل كبير لتقوية حافظة مرض السكري والقلب والأوعية الدموية مع نظائر الأنسولين طويلة المفعول على سبيل المثال الأنسولين ونظائر أخرى مماثلة.

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