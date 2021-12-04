«سيال الشرق الأوسط» ينطلق الثلاثاء بباقة من الفعاليات التفاعلية

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

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يشهد معرض سيال الشرق الأوسط 2021 بنسخته الحادية عشرة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 7 - 9 ديسمبر الجاري مجموعة من الفعاليات المتميزة والتفاعلية التي تتضمن بطولات وعروضاً تلبي رغبات جميع الزوّار والمشاركين.

وتسهم هذه الفعاليات المتنوعة في تعزيز مكانة معرض سيال الشرق الأوسط، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، باعتباره من أكبر الفعاليات المتخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة في الشرق الأوسط.

حيث تضم الفعاليات برنامج المشترين العالميين، وبطولة الإمارات الوطنية للقهوة، وجوائز سيال للابتكار، وبطولة فنون اللاتيه الوطنية في الإمارات 2022، ومعرض الذواقة العالمي في أبوظبي.

ويُعتبر برنامج المشترين العالميين ضمن معرض سيال الشرق الأوسط ملتقى مميزاً يجمع بين رجال الأعمال والجهات العارضة، بهدف تعزيز شراكات سلسلة التوريد ودعمها. كما ينفرد البرنامج بجناح خاص في المعرض مخصص لعرض المنتجات الجديدة وتوفير فرص التواصل بين الجهات العارضة من خلال الجلسات التفاعلية بهدف تأسيس أعمال وشراكات جديدة.

عروض مميزة

ويستقطب المعرض عشّاق الطعام من أرجاء دولة الإمارات والمنطقة للاستمتاع بانطلاق النسخة الأولى من معرض الذواقة العالمي في أبوظبي.

والذي يشهد حضور أفضل طهاة العاصمة والطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان لتقديم جلسات تعليمية ومنافسات وعروض مميزة، بالإضافة إلى عرض مبهر يقدمه أحد الحائزين على بطولة العالم في تحضير عجينة البيتزا. ويضمّ المعرض أيضاً حديقة للزراعة المائية، ومختبراً للمشروبات، فضلاً عن مطبخ البيتزا.

أما خبراء وعشّاق القهوة، فيشهدون عودة بطولة الإمارات الوطنية للقهوة، والتي تجمع مسابقتين معتمدتين من قبل فعاليات القهوة العالمية ومرخصتين من قبل جمعية القهوة المتخصصة.

حيث تسلط بطولة العالم لتحضير القهوة الضوء على المهارات العالية المستخدمة في تحضير القهوة يدوياً، ومستويات الخدمة المتميزة التي يوفرها خبراء القهوة، في حين تصنف بطولة الذواقة المتسابقين من حيث سرعتهم ومهارتهم ودقتهم.

تنافس

وبدورها، تجمع بطولة فنون اللاتيه الوطنية في الإمارات 2022 أمهر خبراء تحضير القهوة في المنطقة للتنافس على مجموعةٍ من الجوائز المميزة، والفوز بفرصة تمثيل الإمارات في بطولة فنون اللاتيه العالمية في ميلانو في أكتوبر من العام المقبل.

ويقدم المعرض أحدث وأهم الابتكارات في قطاع المأكولات والمشروبات، حيث يوفر منصة فريدة وحصرية للجهات العارضة المشاركة لعرض منتجاتها المبتكرة بإشراف خبراء من إكس تي سي وورلد إنوفيشن، والفوز بجائزة الابتكار للمنتجات الأكثر تطوراً في قطاعات الأغذية والخدمات الغذائية والتجزئة، بالإضافة إلى الحصول على فرصة لعرض المنتجات في فعاليات سيال بجميع أنحاء العالم.

وتتزامن فعاليات سيال الشرق الأوسط مع الدورة السادسة من معرض أبوظبي للتمور، الفعالية الوحيدة المتخصصة بالتمور في العالم. وتختص الفعالية في ثمار التمر وآلات إنتاج التمور وأنواع التمور العضوية ومستحضرات التجميل المصنوعة من التمور وزراعة أشجار النخيل والحشرات التي تساهم في تكاثرها.

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