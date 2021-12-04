البندر روتانا يحتفي بالعيد الخمسين

المصدر: دبي- البيان

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أعلن فندق البندر روتانا، ذو الواجهة البحرية الرئيسية وأحد فنادق فئة 5 نجوم عن إطلاق مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور في قلوب المقيمين والزائرين على حد سواء بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي للإمارات.

وتعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل البلدان في العالم من حيث التعامل مع جائحة كورونا، حيث تميزت طريقة التعامل مع الجائحة بالفاعلية الكبرى.

ويرى كثيرون أن عيشهم على أرض دولة الإمارات نعمة كبيرة، إذ إنها الدولة الأكثر أماناً في العالم. فعلى سبيل المثال، وضع تقرير مؤسسة Gallup Global الصادر في 2021 دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً، فيما يتعلق بالشعور بالأمان أثناء السير ليلاً، بعد أن حققت درجة 95 %.

وتقدم أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان، بتهنئة حكام وشعب الإمارات، وقال إن البندر روتانا وأرجان من بين أفضل الأماكن لإقامة احتفالات اليوم الوطني في الإمارات.

وقال عاشور: «يعتبر الحدث العالمي إكسبو 2020 فرصة عظيمة لنا كعاملين في صناعة الضيافة حيث بدت الفنادق والمطاعم صاخبة وزاخرة بكافة الأنشطة مرة أخرى. لقد شهدنا زيادة كبيرة في نسبة الإشغال منذ بداية إكسبو دبي 2020».

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