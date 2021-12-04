الإمارات مركز عالمي للتجارة والابتكار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال رشيد نجيم الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة «سوديكسو» الفرنسية، إن استدامة أعمال الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة طوال الأعوام الثلاثين الماضية جاءت بفضل سهولة ممارسة الأعمال التجارية والبنية التحتية المتطورة والقوانين الفعّالة موضحاً أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تطوّرت دولة الإمارات بسرعة كبيرة باعتبارها مركزاً للتجارة والابتكار.

كما أولت أهمية للتنوّع الثقافي والمساواة بين الجنسين ما فتح المجال لتوافد مجموعة كبيرة من المواهب العالمية وتشجّعت النساء على الانخراط في صفوف القوى العاملة، الأمر الذي يجعل من الإمارات وجهة مثالية للمغتربين للإقامة وممارسة الأعمال.

مشاريع الخمسين

وأضاف نجيم لـ «البيان الاقتصادي» أن مبادرات «مشاريع الخمسين» تتمحور حول استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة التي من شأنها بناء مستقبل مستدام في دولة الإمارات.

مشيراً إلى أن «سوديكسو» أطلقت أخيراً على مستوى المجموعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات ضمن عروضها المخصصة لقطاع الرعاية الصحية في الأسواق الدولية، وهي تتطلع إلى تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية ودعمها باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الشرق الأوسط.

وأشار رشيد نجيم، إلى أن التطور السريع للبنية التحتية في الإمارات جعلها أحد رواد الابتكار العالميين، حيث نالت الإمارات أخيراً لقب الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستخدامها التكنولوجيا لتحسين جودة حياة المقيمين، وفقاً للتقرير السنوي لمؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

كذلك، دعا قادة الإمارات بشكل متزايد إلى تطوير البنية التحتية المستدامة وتمكين التحول الرقمي كجزء من رؤية الإمارات 2030 وخطط دبي الحضرية الرئيسية 2040.

مبانٍ مبتكرة

وأشار إلى أن قطاع إدارة المرافق سيؤدي دوراً حاسماً في دعم هذه المبادرات من خلال نهج التفكير المستقبلي للقطاع، وذلك عبر 3 مجالات رئيسية بما في ذلك بناء مباني ذات كفاءة في استخدام الطاقة من خلال أنظمة إدارة المباني المبتكرة واستخراج البيانات من الأنظمة الداخلية المنفصلة مثل الإضاءة والطاقة.

ولفت رشيد نجيم إلى أنه مع وضع الاستدامة كأولوية قصوى، ستدعم إدارة المرافق أيضاً جهود توسيع المساحات الخضراء للمباني و«الممرات الخضراء»، مما يوفر للسكان وصولاً آمناً ومستداماً إلى وسائل النقل العام لا سيما ضمن المسافات القصيرة ويزيد من سلامة المقيمين والزوار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز