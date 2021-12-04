إجازات العيد الخمسين والتخفيضات تنعش التجزئة في دبي

المصدر: (دبي - محمد جلال)

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تواصلت حالة النشاط في الأسواق وقطاع التجزئة بدبي، وانتعشت تدفقات الزوار إلى مراكز التسوق، أمس وخلال الأيام الماضية، بدعم عطلة عيد الاتحاد الخمسين، والتخفيضات الكبيرة والعروض السعرية التي أطلقتها العديد من المحلات التجارية لاستقطاب المشترين والاستفادة من حالة الرواج والنشاط والحركة، لتمنح المشترين أفضل الفرص والصفقات.

وساعد تحسن الطقس وأجواء التسوق الآمنة على تدفق العديد من العائلات من داخل دبي وزوار الإمارة على المراكز التجارية التي تحولت إلى خلايا نحل تعج بالزوار والمتسوقين.

وبحسب أصحاب شركات ومحلات تجارية، فقد ساعدت إجازة عيد الاتحاد الخمسين والتي بدأت الأربعاء الماضي وتستمر حتى اليوم بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي على زيادة حالة النشاط وتشجيع العائلات على الخروج والاستمتاع بالطقس المعتدل وبالأجواء الاحتفالية في المراكز التجارية.

حيث شهدت مناطق عدة في دبي إطلاق باقة من الفعاليات والعروض الترفيهية التي استمرت على مدار الأيام الماضية وتستمر اليوم.

نهاية الأسبوع

وخلال عطلة نهاية الأسبوع شهدت المراكز التجارية والأسواق والمناطق الترفيهية في دبي حالة من الزخم، شجعت الشركات على تقديم المزيد من الخصومات لإنعاش المبيعات وتنشيط أسواق التجزئة، وشملت قائمة التخفيضات باقة واسعة من السلع الاستهلاكية والمنتجات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن الأحذية والملابس.

وأطلقت العديد من المحلات التجارية تخفيضات واسعة على الملابس الصيفية فيما بدأت في طرح الملابس الشتوية، وتضمنت العروض اشترِ قطعة وأحصل على الثانية مجاناً، أو اشترِ قطعة واحصل على قطعتين مجانيتين إلى جانب الخصومات النقدية التي وصلت إلى 70%.

عروض ترويجية

وحرصت الشركات والمحلات التجارية على الاستفادة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» والتي شاركت فيها مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التجزئة بدبي، وقدمت عروضاً ترويجية كبرى وتخفيضات تصل إلى 90% لسكان المدينة وزوارها، والتي أسهمت في إنعاش الأسواق أخيراً.

حيث استقطبت الفعالية العلامات التجارية الرائدة ومراكز التسوق الشهيرة على مستوى دبي من 25 وحتى 27 نوفمبر الماضي من خلال 72 ساعة من الصفقات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية، حيث عززت مراكز التسوق عروضها التسويقية والترفيهية لاستكمال مسيرة الزخم والنشاط خلال عطلة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، والتي تتواصل حتى الغد.

ودعمت باقة الفعاليات الترفيهية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات تدفق الزوار على مراكز التسوق، مع اعتماد إجراءات صحية مشددة لضمان سلامة وصحة العارضين والزوار.

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