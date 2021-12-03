«عين دبي» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين بأروع الفعاليات الترفيهية والألعاب النارية

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «عين دبي»، من مجموعة دبي القابضة، الوجهة الترفيهية العالمية المستوى والأحدث في دبي وتقع في «بلوواترز»، بعيد الاتحاد الخمسين من خلال مجموعة من أروع الفعاليات الترفيهية والألعاب النارية التي أضاءت سماء دبي انطلاقاً من وجهة الترفيه الأروع في المدينة.

وحظي ضيوف «عين دبي» بفرصة الاستمتاع بالموسيقى الإماراتية المميزة طوال زيارتهم، مع مجموعة من الأغاني المختارة خصيصاً لهذه المناسبة، إضافة إلى عروض رقصة العيالة، باعتبارها من الفنون التقليدية التي تجسد قيم وتراث الإمارات.

وتقدم «عين دبي» لجميع ضيوفها الذين يشترون تذاكر لتجارب المشاهدة في الأول والثاني والثالث من ديسمبر قسيمة بقيمة 50 درهماً صالحة في الحجز التالي من الثاني من يناير إلى 31 مارس 2022.

ويحظى زوار الوجهة خلال العطلة بعروض على تجارب المشاهدة التي تتيح إطلالات بانورامية على أفق دبي من المقصورات الفاخرة، إضافة إلى تجارب اليخوت التي تبدأ في مرسى السفن في بلوواترز الساعة 8:00 مساءً، وتتيح للضيوف الإبحار في مارينا دبي لمدة ساعة ونصف الساعة، والاستمتاع بأجمل الإطلالات من البحر قبل مشاهدتها من ارتفاع 250 متراً.

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