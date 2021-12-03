افتتاح "مركز زوار نور للطاقة 1" الخاص بالمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: البيان

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افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "مركز زوار نور للطاقة 1" الخاص بالمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المستقل.

حضر مراسم الافتتاح، محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" وعدد من مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "نور للطاقة 1" التي تنفذ المرحلة الرابعة من المجمع.

ويشتمل مركز الزوار على معرض يسرد مسيرة الطاقة عبر الزمن وكذلك على أحدث تقنيات الطاقة المستقبلية. ويعرض المركز آخر ما توصلت اليه تقنيات الطاقة الشمسية المركزة والخلايا الكهروضوئية ومستقبل الهيدروحين الأخضر. ويستخدم المعرض تقنية الواقع الافتراضي للتجول في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لاكتشاف المشاريع والتقنيات المستخدمة لإنتاج الطاقة الشمسية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، نستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز الاستدامة والابتكار، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، حيث تشكل مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، تشكل أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

وأطلقت الهيئة مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، ومشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح.

وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا باور" شركة "نور للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث تمتلك الهيئة 51% من الشركة، بينما تمتلك "أكوا باور" 25% و"صندوق طريق الحرير" 24%.

وثَمّن محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" تشريف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لحفل افتتاح المركز، وقال: "يتيح مركز زوار محطة "نور للطاقة 1"، المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، معايشة تجربة معرفية تفاعلية ثرية فريدة من نوعها يطلع من خلالها زوار المحطة على أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في هذا الصرح المتميز في قطاع الطاقة الشمسية المركزة، الذي ما كان له أن يُضاف إلى سجل انجازاتنا السباقة التي حققناها على مدار شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة لولا الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، لتحويل دبي إلى مركز إقليمي للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة المستدامة".

تعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل. وستعتمد هذه المرحلة على الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات باستخدام منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميجاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.

وعند اكتمالها ستكون بالمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320,000 مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

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