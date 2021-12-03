«عجمان الإعلامية الحرة»: حافز لمواصلة العمل والإنجازات

المصدر: (عجمان - وام)

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قال محمود الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، إننا فيما نحتفل بعيد الاتحاد ومرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات يتزايد فخرنا واعتزازنا بالوطن، ويمثل ذلك حافزاً إضافياً لمواصلة العمل والإنجاز للإسهام في اعتلاء الدولة المكانة التي تستحقها في مصاف الأمم المتقدمة تحقيقاً لحلم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية الملهمة للقيادة الرشيدة.

وأضاف - في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، إن عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية تجسد قيماً ومعاني سامية نحتفي فيها بمسيرة خمسة عقود من الإنجازات والازدهار، ونتطلع إلى خمسين عاماً مقبلة نسطر فيها تاريخاً جديداً من الريادة الإماراتية في المجالات كافة، واليوم نرفع بفخر راية العز والمجد التي تظللنا في دار زايد، ويزداد تصميمنا على أن نبقيها دائماً عالية خفاقة رمزاً لهويتنا وسيادتنا ووحدتنا وعنواناً لإنجازاتنا ومنارة لطموحاتنا وتطلعاتنا للمستقبل، ونتطلع في الخمسين عاماً المقبلة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات. وجدد الهاشمي عهد الولاء والانتماء لوطننا المعطاء ولقيادتنا الرشيدة.

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