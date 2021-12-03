هدايا ترحيبية من جمارك أبوظبي للقادمين من العائلات والأطفال

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، عبر منافذها الجمركية على مستوى الإمارة، مع الزوار والمسافرين القادمين، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وذلك في إطار احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي.

وقدم موظفو الإدارة، الهدايا الترحيبية للقادمين من العائلات والأطفال، ما يعكس قيم ومبادئ التسامح والتعايش في الإمارات، والاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تجسد الإرث العريق لشعب الاتحاد الأصيل، وتروي رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين، حكام الإمارات، في بناء الوطن، وإطلاق مسيرة حضارية زاخرة بالإنجازات، حتى باتت الإمارات منارة للتقدم والازدهار على مستوى العالم.

ورفع راشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50، داعياً الله جل شأنه، أن يديم نعمة الأمن والأمان على الإمارات تحت ظل راية الاتحاد الشامخ.

وأكد أن الثاني من ديسمبر، يشكل محطة تاريخية بمسيرة الدولة الفتية، نحتفل خلالها بإنجازات 50 عاماً من التفوق والتقدم والريادة وانطلاقة جديدة زاخرة بالفرص المستقبلية، لـ50 عاماً جديدة، في وطن لا يعرف المستحيل.

وقال: إننا نجدد العهد والولاء والانتماء للوطن، والقيادة الرشيدة، مستلهمين عزيمتنا من آبائنا الأولين، على مواصلة الجهود، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات.

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