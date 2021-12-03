عروض ومسابقات وجوائز في احتفالات مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي- البيان

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احتفل مركز دبي للسلع المتعددة بعيد الاتحاد الخمسين، من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة، والتي تعكس الثقافة والتراث الغني للدولة. وجاء ذلك، ضمن حملة احتفالية استمرت 50 يوماً، وتوجت بحدث رئيس في حديقة أبراج بحيرات جميرا أمس.

عروض

وشهدت الاحتفالات عروضاً لرقصات تقليدية وتراثية، ومسابقات عديدة وأطعمة إماراتية. وفي الأسابيع الخمسة السابقة، أطلق المركز تحدي اليوبيل الذهبي، حيث تم اختبار معرفة سكان وزوار مجتمع أبراج بحيرات جميرا، للحصول على فرصة للفوز بجوائز 50,000 درهم. وتم نشر أعمدة الرسوم الطوطمية بأنحاء المنطقة، مع رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، للاشتراك في المسابقة.

قيم

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: خمسون عاماً مضت على قيام اتحادنا، برؤية حكيمة للوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تمحورت حول بناء مستقبل مزدهر على أرضٍ واعدة، تتسم بكافة القيم الإنسانية والحضارية، حتى أصبحت رؤيته خارطة طريق، تنتهجها الدولة قيادةً وشعباً.

وفي يوبيلها الذهبي، تثبت الإمارات بصمتها، كدولة طموحة، استطاعت في فترة وجيزة، تحقيق المستحيل، وترسيخ مكانتها بكافة المحافل الدولية، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً للتنمية والحضارة واستشراف المستقبل.

وأضاف أحمد بن سليم : لنمضِ نحو الخمسين المقبلة، ونحقق المزيد من الإنجازات، وقصص نجاح نرويها لأجيال المستقبل، ونسلمهم راية الريادة، ونعلو بمكانة الدولة منارةً بين الأمم.

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