دبي تهدي زوارها أروع العروض الترفيهية

المصدر: دبي ـ البيان

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انطلقت الفعاليات والعروض الاحتفالية والترفيهية في دبي، أمس، ابتهاجاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.

وتزينت سماء الإمارة بباقة من الفعاليات والعروض الضوئية المبهرة، حيث شهدت العديد من مناطق دبي، إطلاق العروض النارية بألوانها الزاهية، لتضيئ سماء الإمارة بلوحات فنية ورسوم من النور والضوء، شهدتها جموع كبيرة من سكان المدينة وزوارها.

ومن المقرر أن تواصل عروض الألعاب النارية والإسقاطات الضوئية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة اليوم، لتضفي الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، رونقاً مميزاً، تهدي عبره الزوّار والسكان تجربة ترفيه استثنائية.

فيما زينت الأضواء والعروض الساحرة، منطقة «ذي بوينت»، وفندق «أتلانتس النخلة»، فيما تواصل العروض، من خلال عرض للألعاب النارية الساعة 08:00 مساءً. وتألقت «بلوواترز» بعروضها، معززة مكانتها، واحدة من أكثر وجهات دبي استقطاباً للزوّار، حيث احتضنت عروض الألعاب النارية. كما تضمنت باقة العروض الضوئية عروض الألعاب النارية أمام فندق «برج العرب»، بينما تزيّن «برواز دبي»، وفندق برج العرب وبرج خليفة و«عين دبي»، ومعالم الإمارة بألوان علم الإمارات ابتهاجاً بالمناسبة.

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