100 % إشغال فنادق الفجيرة في عطلة عيد الاتحاد

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد مديرو فنادق بإمارة الفجيرة، ارتفاع الإشغال بمنشآتهم الفندقية، خلال عطلة «عيد الاتحاد الخمسين»، إلى نسبة 100%.

ونوهوا بأن فنادق الإمارة تشهد حجوزات متزايدة خلال فصل الشتاء، لما تزخر به الفجيرة من طبيعة، ومقومات سياحية، وموقع استراتيجي مُتفرّد، مع إطلالات رائعة على خليج عُمان.

وهناك أيضاً الجبال الشاهقة، والمعالم السياحية التاريخية، من قلاع وحصون ومتاحف. كل ذلك، يجعل إمارة الفجيرة مقصداً مهماً للسياحة الداخلية والخارجية، ووجهة مُفضّلة للكثير من الزوّار والسيّاح، من داخل الإمارات وخارجها.

عطلة طويلة

وقال صلاح الحمد، نائب مدير منتجع «مريديان العقة»، إن الحجوزات العالية، رفعت نسبة الإشغال إلى 100%، خلال العطلة الطويلة بمناسبة «عيد الاتحاد الخمسين»، مشدّداً على أن إمارة الفجيرة تشهد إقبالاً كبيراً مع بداية فصل الشتاء، لما تتمتع به من مُقوّمات سياحية وطبيعية، تجتذب اهتمام الكثير من المواطنين والمقيمين.

طلب متزايد

وأكد أشرف حلمي، مدير منتجع «ميرامار العقة»، أن نسبة إشغال الفندق الواقع في منطقة العقة السياحية، تجاوزت خلال العطلة نسبة الـ90%، مشيراً إلى أن هناك طلباً متزايداً، والحجوزات مرشحة للارتفاع.

وأشار إلى أن النزلاء يتوزعون بين سياح من داخل وخارج الدولة، إلى جانب المواطنين والمقيمين، ومن دول الخليج، قدموا للاستمتاع بالمناظر والطبيعة الساحرة، حيث تتميز الفجيرة بمقومات سياحية متفردة، من جبال وشواطئ وسهول وآثار. وتشتهر منطقة العقة بصفة خاصة بالهدوء والإطلالات الرائعة.

حجوزات مرتفعة

فيما نوّه رفيق أبو الفضل، مدير فندق «رويال إم الفجيرة»، و«أبتاون» للشقق الفندقية، إلى ارتفاع إشغال الفندق، خلال عطلة «عيد الاتحاد الخمسين»، إلى 100 %. وأوضح أن الفندق الذي يتخذ من وسط المدينة موقعاً له، يشهد إقبالاً كبيراً وحجوزات مرتفعة في فترة الإجازات والعطلات، لما تتمتع به إمارة الفجيرة من طبيعة ساحرة، تستقطب المواطنين والمقيمين، من مختلف أنحاء الإمارات.

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