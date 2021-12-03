«لولو» تحتفل بعيد الاتحاد عبر عروض واسعة لمنتجات الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت مجموعة لولو هايبرماركت حملة ترويج للمنتجات المحلية بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين. وتم إطلاق الحملة في احتفال بالمشرف مول، حضره سعيد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجمال الظاهري - الرئيس التنفيذي لسلال، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو والعضو المنتدب، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات ومدراء اللولو في أبوظبي.

وستقوم لولو هايبر ماركت ضمن هذه المبادرة بالترويج للمنتجات الإماراتية خصوصاً الإنتاج الزراعي المحلي، وذلك بالتعاون مع عدد من المزارع المحلية والمؤسسات الرائدة مثل شركة سلال، ومؤسسة زايد العليا، وإيليت جلوبال فري، ومزارع الإمارات للزراعة المائية، ومزارع أرميلا والمروج الخضراء. وأشاد سعيد العامري بجهود مجموعة لولو هايبر ماركت في الترويج للمنتجات المحلية ودعم المزارعين من خلال تسويق منتجاتهم مباشرة للجمهور عبر منافذها المنتشرة في كافة إمارات الدولة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بشأن تخصيص مساحات عرض خاصة بالمنتجات الزراعية المحلية، لتعزيز تنافسيتها في أسواق الإمارة والدولة، وتأكيد سموه الدائم على تنمية العائد على الزراعة من خلال فتح قنوات تسويقية للمنتجات المحلية، وتمكين أصحاب المزارع من النفاذ للأسواق والمنافسة.

تعزيز الأمن الغذائي

قال يوسف علي: لطالما آمنت مجموعة لولو باعتبارها مؤسسة وطنية بالترويج للأعمال المحلية، خصوصاً القطاع الزراعي وذلك لتمكين المزارعين المحليين ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. ومن واجبنا توفير سوق دائم للصناعات المحلية والذي من شأنه ليس فقط دعم القطاع وإنما تعزيز الأمن الغذائي للإمارات. ونتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة لتوفير بنية تحتية عالمية.

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