الواجهة البحرية في «ياس باي» تبدأ استقبال الزوار

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتحت ميرال، مطور الوجهات في أبوظبي، رسمياً، الواجهة البحرية في «ياس باي»، التي تمثل الوجهة الأحدث، التي توفر إطلالات على الخليج العربي، ومجموعة واسعة من مرافق الترفيه العالمية. واستقبلت الواجهة البحرية في «ياس باي»، الزوار، بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي تزامنت مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، والتي منحت الزوار المزيد من الأسباب، لزيارة هذه الوجهة الترفيهية المميزة.

وتمثل الواجهة البحرية في «ياس باي»، الوجهة الأمثل للاستمتاع بأروع الفعاليات الترفيهية المسائية في أبوظبي، إذ تحتضن باقة متنوعة من أشهر المطاعم والمقاهي الدولية، كما تضم رصيفاً بحرياً (Pier71)، وممشى بطول 3 كيلومترات، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

وقال جورجيت سينج، الرئيس التنفيذي للأصول والتطوير في «ميرال»: «يُسعدنا استقبال الزوار للاستمتاع بكل ما توفره لهم الواجهة البحرية الجديدة في «ياس باي»، التي تمثل الإضافة الأحدث على المجموعة الواسعة من المرافق الترفيهية المميزة على جزيرة ياس، والتي ستعزز من مكانة الجزيرة، كوجهة عالمية بارزة للترفيه والاستجمام والأعمال. يأتي افتتاح الواجهة البحرية في ياس باي، ليسجل نجاحاً جديداً، يُضاف إلى سجل ميرال الحافل بتطوير أفضل الوجهات والمشاريع متعددة الاستخدامات في العاصمة أبوظبي».

وبمناسبة احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، استضافت الواجهة البحرية في «ياس باي»، العديد من الفعاليات التراثية، مثل مسيرة الأعلام الاستعراضية، وفرقة الطبول الجوالة، بالإضافة إلى أجمل رقصات التنورة والعيالة الشعبية. كما استمتع الزوار، بمناسبة افتتاح الواجهة البحرية، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، التي ترافقت مع عروض الألعاب النارية، التي أضاءت سماء العاصمة أبوظبي، في حين عمت الاحتفالات ممشى فندق هيلتون، ورصيف (Pier71)، الذي تحول إلى لوحة فنية خارجية، مع أجمل عروض الفراشات المضيئة، والفقرات الترفيهية الجوالة، التي أدخلت البهجة والفرح على قلوب الزوار، الذين أمضوا وقتاً ممتعاً، وتمايلوا على أنغام الموسيقى المميزة، والتقطوا أجمل الصور التذكارية، مع الإطلالات الخلابة على مياه الخليج العربي.

وستتواصل الفعاليات والأجواء الاحتفالية في الواجهة البحرية في ياس، حتى نهاية العام، لتتيح للزوار الفرصة لقضاء أوقات ترفيهية استثنائية، على مدار الساعة، مع أجمل الديكورات والإنارة الاحتفالية وأنغام الدي جيه، وعروض الغناء والرقص المباشرة، وعروض الألعاب النارية.

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