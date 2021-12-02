محافظ المصرف المركزي: مناسبة للاحتفاء بالإنجازات الكبيرة للإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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قال معالي خالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي إننا نحتفل هذا العام بعيد الاتحاد الخمسين لإبراز مسيرة الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولتنا، والتي لم تكن لتتحقق لولا الرؤية البعيدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين «طيب الله ثراهم أجمعين).

وأضاف في تصريح بهذه المناسبة: يسعدني أن أرفع أطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة»حفظه الله«وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، ونعاهدهم على مواصلة مسيرة الإنجازات والريادة.

وبارك لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها لكونهم جزءاً أساسياً من هذا النجاح. وقال: في عيد الاتحاد الخمسين نجدد العهد ونؤكد الالتزام بمواصلة عملنا الدؤوب لتحقيق أهداف»مشاريع الخمسين) التي أقرتها حكومتنا لرسم مسار الخمسين عاماً المقبلة، المتمثلة في تعزيز القطاعات الاقتصادية المحلية وتمكين الكوادر الوطنية، سائلين الله تعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.

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