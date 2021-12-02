أحمد الزعابي: تتويج لمسيرة 50 عاماً من الإنجازات

المصدر: أبوظبي- البيان

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قال أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إن الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة يأتي ليتوج مسيرة 50 عاماً من الإنجازات المُشرفة لوطنٍ يزداد قوةً ووحدةً وترابطاً ونماءً، ويسير بخطى واثقة نحو مستقبل الأمن والأمان، والرفاهية والتطور، والتميز والعالمية للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف، إن هذا اليوم يجسد نقطة تحول لبداية مرحلة تنموية جديدة في الإمارات، تترجم فكراً فذاً ورؤية استشرافية طموحة، لتعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والاستثمارية وجعلها في مصاف أبرز الاقتصادات الناجحة عالمياً. ومن خلال تبني ممارسات تطوير الاقتصاد الرقمي المتسارع، والمساهمة في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية في القطاع المالي، سنعمل على جعل دولتنا مركزاً للمال والأعمال والاستثمار، وحاضنة متكاملة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة.

وأكد التزام سوق أبوظبي العالمي بمواصلة مسيرة الاتحاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته التي تحققت خلال الـ50 عاماً الماضية، والعمل على تعزيز النمو المالي ودعم التنويع الاقتصادي في الإمارات، والسير بخطى ثابتة على نهج الآباء المؤسسين، والسعي الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الخمسين عاماً القادمة.

ورفع أحمد الزعابي باسمه وباسم إدارة وموظفي سوق أبوظبي العالمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة.

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