مطار الشارقة يحتفل مع المسافرين بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل مطار الشارقة المسافرين والمتعاملين بأجواء احتفالية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين. وتم تزيين مبنى المطار وقاعات المسافرين بالأعلام. كما جرى تنظيم عروض حية للفرق الشعبية، وتوزيع الحلويات عليهم.

وشملت الاحتفالات التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، من الأول وحتى الثالث من ديسمبر الجاري، مجموعة من الفعاليات التراثية والترفيهية التي تحمل الطابع الوطني.

وعبّر المسافرون عن سعادتهم بهذه الأجواء الاحتفالية التي تبرز في الوقت نفسه مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى 50 عاماً، متمنين للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات الوفي أعواماً مزدهرة حافلة بالمزيد من النجاحات في جميع المجالات.

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