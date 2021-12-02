فندق دبي إديشن يفتتح أبوابه

المصدر: دبي- البيان

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أعلن فندق دبي إديشن افتتاح أبوابه في خطوة تعكس التوسع الكبير للعلامة الفندقية ضمن وجهة السفر الأكثر شعبيةً في الشرق الأوسط. ويعكس الفندق، من موقعه في وسط مدينة دبي، المفهوم المميز لعلامة إديشن الذي يجمع بين الطابع المحلي والفخامة العصرية بلمسات مميزة. ويقدم الفندق تجارب تناول طعام فاخرة ووسائل ترفيهية متنوعة ومرافق وخدمات عالمية المستوى.

ويشتمل فندق دبي إديشن على 275 غرفة، بينها 45 جناحاً فاخراً، تحمل جميعها توقيع مجموعة إل دبليو للتصميم. وتشمل مطاعم الفندق، الذي يقع مقابل مركز دبي مول، مطعم دومو الإيطالي مع تراس خارجي في الهواء الطلق؛ ومطعم جولي الفرنسي المستلهم من أجواء الشرق الأوسط الساحلية.

كما يوفر الفندق لضيوفه منتجع سبا مع 3 غرف علاجية وحوض سباحة ونادياً رياضياً مجهزاً بأحدث المعدات، إضافةً إلى غرف اجتماعات وقاعة للفعاليات يمكن تخصيصها لتلائم المناسبات المختلفة.

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