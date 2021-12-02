«الأوراق المالية»: مناسبة عظيمة وعزيزة على قلوب الجميع

المصدر: دبي- البيان

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نظّمت هيئة الأوراق المالية والسلع مجموعة من الفعاليات في إطار الاحتفال بيوم الاتحاد الخمسين بحضور د.مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة ومحمد الحضري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وعدد من مدراء وموظفي الهيئة، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للتعامل مع كوفيد 19.

وألقت د. مريم السويدي كلمة بهذه المناسبة لموظفي الهيئة عبر تقنيات الاتصال عن بعد، رفعت فيها أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بهذه الذكرى العزيزة.

وقالت د.مريم: الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين مناسبة عظيمة وعزيزة على قلوبنا جميعاً وعلامة مضيئة في تاريخ الإمارات تتجسد فيه مسيرة رائدة في التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية الشاملة. وهو يوم مجيد نستلهم فيه قيم الريادة وعُلُّو الهمة والطموح، الذي يحفزنا لمزيد من البذل والعطاء والعمل بإتقان وتفانٍ، من أجل رفعة وطننا الغالي. ونستذكر في هذه المناسبة مسيرة الفخار والتميز التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة وباني نهضتها، طيب الله ثراه، مع إخوانه الآباء المؤسسين التي أثمرت عن قيام دولة الاتحاد.

وتابعت: «اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة يشكل فرصةً مثالية للتأمل في إنجازات الخمسين عاماً الماضية في الوقت الذي نستعدّ فيه للانطلاق بخطى وثابة وفكر خلاق في مسيرتنا للخمسين عاماً المقبلة. وفي هذا اليوم، نستذكر مآثر وإنجازات الآباء المؤسسين، ونجدد العهد على أن نبقى أوفياء وأبناء بارين لهذا الثرى الطاهر ولحكامنا الذين قادوا الوطن من عهد الاتحاد إلى عهد الريادة والازدهار والرفاه.

وحضر موظفو فرع الهيئة بأبوظبي فقرات الاحتفال افتراضياً من خلال البث المباشر عبر تقنيات الاتصال المرئي، وتضمنت الفعاليات تزيين مبنى الهيئة والمكاتب بأعلام الدولة، واستعراض فيلم بعنوان»حكاية وطن«الذي يحكي قصة قيام دولة الإمارات، وفقرة للشعر وفقرة للمسابقات والجوائز، فضلاً عن هدايا رمزية وتقديم الضيافة الإماراتية للموظفين والحضور.

كانت الهيئة تفاعلت مع مبادرة»خمسين يوماً للخمسين)، وبدأت فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد قبل خمسين يوماً من الموعد المرتقب، من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات.

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