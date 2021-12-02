فعاليات متنوعة في احتفال «الشارقة لإدارة الأصول»

المصدر: الشارقة- البيان

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احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بيوم الاتحاد الخمسين بتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة في سوق الجبيل بالشارقة، بحضور عدد كبير من مسؤولي الشركة وموظفيها.

وتضمنت الفعاليات رقصة الرزفة والعيالة على وقع الأغنيات التراثية، إضافة إلى نقش الحناء للموظفات، المأكولات الشعبية الإماراتية وسط سعادة الموظفين والموظفات الذين عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية.

وقال سعيد شرار المدير التنفيذي للعمليات– أصول للخدمات في شركة الشارقة لإدارة الأصول إن الإمارات تحتفل بيوبيلها الذهبي لتبرز واحدة من أنجح التجارب الوحدوية والتنموية في المنطقة والعالم، مستلهمة من روح الاتحاد القوة التي تحفزها وتدفعها للعمل الجاد والمخلص، والعطاء الصادق غير المحدود الذي جسده المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسون الذين قدموا نموذجاً مُلهماً للعالم أجمع.

وأضاف: اليوم الوطني فرصة لتعزيز قيم الولاء في النفوس وتجديد العهد لقيادتنا الرشيدة، كي تظل راية الوطن خفاقة بين الأمم، عاقدين العزم على مواصلة الإخلاص لدولتنا كي تمضي قدماً بمسيرتها الحضارية في إطار رؤية تنموية شاملة قائمة على التخطيط السليم المدعوم بكوادر وطنية مؤهلة قادرة على البناء والتطوير.

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