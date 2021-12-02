صندوق النقد العربي يشارك الإماراتيين احتفالاتهم بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي- البيان

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يشارك صندوق النقد العربي، أبناء دولة الإمارات، احتفالهم بعيد الاتحاد الخمسين. وتقدم الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بأزكى آيات التهاني والتبريكات، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، بهذه المناسبة السعيدة.

وتوجه الحميدي بالشكر لدولة الإمارات، بصفتها دولة المقر، والراعية لمصالحه، مشيداً بالإنجازات العظيمة التي حققتها الإمارات طوال العقود الخمسة الماضية، واستطاعت بكل جدارة، أن ترسِّخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. فالإمارات اليوم، أصبحت أنموذجاً يحتذى به في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عما تمتلكه من نظرة مستقبلية، بما يحقق طموحات الشعب الإماراتي.

وتحدث عن التقدم الذي أحرزته الإمارات في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقف الإمارات منذ سنوات ضمن الدول العشر الأوائل، على سلم التنافسية العالمية. كما أن دخل الفرد في الإمارات من بين أعلى المستويات في العالم. علاوة على ذلك، فقد تميز الاقتصاد الإماراتي بالقدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بفعل مرونته وديناميكيته، وإدارة الاقتصاد الكلي، وتحقيق الاستدامة.

وأكد أن الإمارات ساهمت منذ بواكيرها، بصورة فاعلة، في دعم جهود ومبادرات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ودفع مشاريع التكامل الاقتصادي العربي قُدماً، كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتشجيع الاستثمارات العربية البينية، واستقطاب العمالة العربية، وتقديم الدعم والمعونة للدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، ما ساهم في دعم برامج التنمية في الدول العربية، ورفع مستويات النمو وجودة الحياة للمواطن العربي.

كما شدد على أن الإمارات كانت، ولا تزال، داعمة لمؤسسات التنمية والتمويل العربية، من خلال تقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي لها، ولعل احتضانها مقر صندوق النقد العربي، منذ إنشائه في 1976، خير شاهد على الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات لمسيرة العمل الاقتصادي العربي الموحد. كما لا تدّخر دولة الإمارات جهداً في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

يذكر أن صندوق النقد العربي، دأب على الاحتفال سنوياً بالعيد الوطني لدولة الإمارات، من خلال تزيين مبناه بعلم عملاق للإمارات، يغطي الواجهة الأمامية للمبنى بكاملها، وهو التقليد الذي جرى عليه الصندوق منذ 2014.

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