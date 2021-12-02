دبي تتألق بعروض الألعاب النارية والإسقاط الضوئي

المصدر: دبي ـ البيان

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تتزين سماء دبي بمجموعة من عروض الألعاب النارية، إلى جانب عروض الإسقاط الضوئي على عدد من أشهر معالم المدينة احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات. وسوف يسعد سكان دبي وزوارها بعروض الألعاب النارية وعروض الإسقاط الضوئي الفريدة من نوعها، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين. إذ تضيء «ذي بوينت» وفندق «أتلانتس النخلة» اليوم وغداً من خلال عرض للألعاب النارية الساعة 08:00 مساءً ويمكن للسكان والزوار حجز طاولاتهم مسبقاً في أي من مطاعم «ذي بوينت» الشهيرة للاستمتاع بمشاهدة العروض. كما أصبحت «بلوواترز» واحدة من أكثر وجهات دبي جذباً للزوار، لاسيما منذ إطلاق «عين دبي»، أكبر عجلة ترفيهية في العالم، حيث تحتضن «بلوواترز» عروض الألعاب النارية الليلة الساعة 8:30 مساءً.

فيما تستضيف فعالية «كانتين» الشاطئ برعاية «اتصالات»، التي تقام على شاطئ جميرا خلف «صن ست مول» عرضاً مذهلاً للألعاب النارية الساعة 9 مساءً، إلى جانب مجموعة من خيارات الطعام والأنشطة الترفيهية. بينما تحتضن «لا مير»، عرضاً رائعاً للألعاب النارية غداً عند الساعة 8:30 مساءً، ويستضيف برج العرب، الفندق الأكثر شهرة في العالم، مجموعة من عروض الألعاب النارية غداً الساعة 9 مساءً، فيما يضيء «برواز دبي» وفندق برج العرب وبرج خليفة و«عين دبي» بألوان علم الإمارات من خلال تقنية الإسقاط الضوئي اليوم وغداً من الساعة 07:00 مساءً وحتى 11:00 ليلاً.

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