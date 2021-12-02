50 % خصومات الشركات والفنادق ومراكز التسوق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أطلقت مؤسسات وشركات وطنية وفنادق ومراكز تسوق ومدن ترفيهية في الدولة خصومات وحسومات لعملائها وزوارها بنسبة 50% احتفالاً بعيد الاتحاد الـ50.

وقال مسؤولون في فنادق وشركات لـــ «البيان الاقتصادي»، إن «عيد الاتحاد الخمسين» يمثل مصدر فخر لنا جميعاً لكونه أحد أبرز مناسبة استثنائية، لذا جاء الحرص على تقديم عروض وخصومات تحمل عمر سنوات الاتحاد الــ 50 التي شهدت سلسلة من الإنجازات العظيمة للإمارات.

وقال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، إن الشركة أطلقت خصومات للمواطنين والمقيمين بالدولة بنسبة 50% على أسعار تأمين جميع أنواع المركبات بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن الفندق يقدم خصومات بنسبة 50% على عدد محدود من الغرف الفندقية وأصناف مختارة من قوائم الطعام والشراب، وذلك في ظل الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، مشيراً إلى أن الاحتفالات تعم الإمارات لتكتسي الدولة حلة مميزة رائعة في هذه المناسبة الاستثنائية.

وأعلنت «اتصالات» ترقية مجانية لسرعات الإنترنت لمشتركي «eLife» خلال شهر ديسمبر بأكمله كجزء من احتفالات الشركة بعيد الاتحاد الخمسين، لتتيح بذلك للعملاء فرصة الاستمتاع بأفضل تجارب الترفيه المنزلي عالي السرعة.

من جانبه، قال ديفيد روبنسون، المدير العام لدى الغاليريا في جزيرة الماريه، إن الغاليريا يرحب بالضيوف من مختلف أنحاء الدولة للمشاركة في احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، حيث يشهد مركز التسوق يومين حافلين بالفعاليات والأنشطة الاحتفالية التي تعكس غنى الإرث الثقافي للدولة كفنون الخط العربي والديكورات التراثية والاحتفالية المميزة، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية المجانية وغيرها.

وتوقع نجيب يعقوب، مدير العمليات لدى مجموعة «صن سيت» للضيافة، أن تشهد علامة «بلاك تاب» ضمن محفظة المجموعة إقبالاً كبيراً خلال احتفالات عيد الاتحاد الخمسين.

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