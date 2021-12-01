"القابضة"ADQ وطاقة توقعان اتفاقية استراتيجية مع صندوق الثروة السيادي في كازاخستان

المصدر: البيان

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أعلنت اليوم كل من، "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة في المنطقة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل مع "سامروك-كازينا"، صندوق الثروة السيادي لجمهورية كازاخستان، بهدف استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الطاقة ضمن الدولة الواقعة في وسط آسيا.

وبموجب الاتفاقية، ستستثمر "القابضة" (ADQ) والشركات التابعة لمحفظة أعمالها ما يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي في مشاريع الطاقة داخل كازاخستان. كما ستتشارك الأطراف الموقعة على الاتفاقية في إنشاء شركة قابضة لإدارة الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.

وستقوم "القابضة" (ADQ) و"طاقة" و"سامروك-كازينا" باستكشاف ثلاثة مشاريع جديدة لتوليد الطاقة في كازاخستان، من بينها محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاوات، ومحطة لطاقة الرياح بقدرة 2 جيجاوات، ومحطة طاقة تعمل بالغاز بالدورة المركبة بقدرة 1 جيجاوات. وستمتلك "القابضة" (ADQ) و"طاقة" حصة 51% في كل مشروع فيما ستحتفظ "سامروك-كازينا" بالحصة المتبقية. كما ستشارك "طاقة" في عمليات التشغيل والصيانة لجميع المشاريع الثلاثة بمجرد دخولها مرحلة التشغيل الفعلي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من رئيس وزراء جمهورية كازاخستان أسكار مامين، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات. حيث وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، سعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ) رئيس مجلس إدارة "طاقة"، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة"، وعن الجانب الكازاخستاني، لماسادام ساتكالييف، الرئيس التنفيذي لـ "سامروك-كازينا".

ومن جانبه قال، جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة": "يسرنا في شركة "طاقة" أن ندخل في شراكة مع "القابضة" (ADQ) والصندوق السيادي الكازاخستاني "سامروك-كازينا" في ثلاثة مشاريع مهمة لتوليد الطاقة في كازاخستان، حيث تضيف "طاقة" قيمة إلى هذه المشاريع من خلال سجلها الحافل وخبرتها في إدارة المرافق ومحطات الطاقة النظيفة؛ مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن خبرتنا في إدارة المحطات عالية الكفاءة العاملة بالغاز ضمن مجموعة المحطات التي نديرها حاليًا. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت "طاقة" على التزامها نحو مساهميها بالعمل الطموح لزيادة قدرتها على توليد الطاقة على المستوى الدولي، وزيادة حصتها من مصادر الطاقة المتجددة في محفظة أعمالنا. وسيوضح هذا المشروع مدى التقدم السريع الذي سنحرزه في إستراتيجيتنا التنموية، حيث نسعى لإنجاز فرص التوسع المحلية والدولية، وترسيخ مكانة "طاقة" كشركة رائدة في مجال المياه وتوليد الطاقة منخفضة الكربون في إمارة أبوظبي وخارجها."

وبدوره قال لماسادام ساتكالييف، الرئيس التنفيذي لـ "سامروك-كازينا": "تعد الاتفاقية الموقعة اليوم، إنجازًا تاريخيًا لـ "سامروك-كازينا" بدخولها في شراكة مع اثنتين من الشركات ذات السمعة العالمية الراسخة في قطاع الطاقة لتطوير مشاريع طاقة جديدة في كازاخستان، وفتح فرص التعاون المشترك لتعزيز تقدمنا التحوّلي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع طاقة جديدة، ستعمل هذه الشراكة على تحديث الصورة التقليدية لقطاع الطاقة عبر تحويله إلى الغاز ومصادر الطاقة النظيفة. ويسعدنا العمل مع كل من "القابضة" (ADQ) و"طاقة"، على تشييد البنية التحتية للطاقة التي ستعمل على تعزيز قدراتنا الوطنية وتحسين الاكتفاء الذاتي من الطاقة في كازاخستان."

وتأتي الاتفاقية، المُوقعة اليوم، اعتماداً على العلاقات الثنائية المتنامية بين كل من دولة الإمارات وكازاخستان، حيث تمثل دولة الإمارات أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية كازاخستان في الشرق الأوسط. وفي أكتوبر 2021، وقعت حكومتا البلدين بيانًا مشتركًا بشأن تأسيس الشراكات استراتيجية طويلة الأمد بهدف تطوير المشاريع في القطاعات التي تحظى بالأولوية.

وتتمتع "طاقة" بسجل حافل بالنجاحات في قطاع توليد الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة، حيث تدير مشروع "نور أبوظبي"، أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقع واحد على مستوى العالم، وكذلك أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقع واحد قيد الإنشاء حالياً في الظفرة. بالإضافة إلى امتلاكها حصة في مشروع "ليكفيلد" لطاقة الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية بقدرة 206 ميجاوات.

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