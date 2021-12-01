نفط الهلال تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين للدولة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت نفط الهلال، برنامج حفل مميز على ضفاف بحيرة خالد، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، شارك فيه حميد جعفر رئيس مجلس الإدارة، ومجيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي للشركة، وموظفو الشركة، وجمهور وزوار بحيرة خالد، ولاقت فقرات الاحتفال، تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل الجمهور، خصوصاً الفقرات والبرامج التي تتعلق بالتراث والأنشطة والحرف التراثية.

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط الهلال، في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات، للقيادة الرشيدة، التي عملت برؤية واثقة وحكيمة، من أجل أن تتبوأ دولة الإمارات مكانة عالمية، تليق بها، وتستحقها في كل المجالات والقطاعات.

وتابع: أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى، سواء على صعيد الحياة أو العمل أو السياحة والترفيه، فعبر مسيرة خمسين عاماً، حازت الإمارات على مكانة مرموقة، وصار يشار لها بالبنان، وأصبحت أحد أهم الدول في عالم النفط والغاز والاستثمار والأعمال المتنوعة، وقد جاء كل هذا النجاح والتميز، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.

ولفت إلى أن الحضور أبدوا إعجابهم ببرنامج الحفل في عيد الاتحاد الخمسين للدولة، وتفاعلوا بشكل لافت، مع مختلف فقرات الحفل، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، التي قدمتها نفط الهلال، بالاحتفال في مكان عام مفتوح، يناسب الجميع.

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