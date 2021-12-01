خليفة الزفين: احتفال بإخلاص الأوائل وتفاني السلف الصالح

المصدر: دبي- البيان

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قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي- مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: إن يومنا الوطني الخمسون مناسبة فرح، ومناسبة سعادة تشرق على وجوهنا قيادة وشعباً، أملاً بمستقبل أزهى وخير وفير يطال المواطنين والمقيمين، ويعم أرجاء الدنيا، استكمالاً للرسالة الإنسانية، التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ السنوات الأولى لعمر الاتحاد.

وأضاف: إن هذا اليوم الثري بالمعاني الوطنية الجليلة يفتح أمام عيوننا آفاق الأمل، لتلهمنا بالمضي قدماً على طريق الإنجاز، والوصول بالإمارات إلى أعلى المراتب، التي أرادها الآباء المؤسسون، ونرى في هذا اليوم حافزاً لنا يدفعنا إلى مواصلة تميزنا، وألا نرضى إلا بالمرتبة الأولى في جميع المجالات موضحاً أن المناسبة تحمل لنا رسالة تدعونا إلى ترسيخ الانتماء لوطن أعطانا الكثير، ووهب لنا الفخر والكرامة، لا سيما أن اسم الإمارات أصبح مرادفاً لكل معاني الخير والمحبة والسلام لشعوب الأرض قاطبة. إنها دعوة لنا جميعاً للاحتفال بإخلاص الأوائل وتفاني السلف الصالح، لتصل الإمارات إلى أعلى درجات المجد.

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