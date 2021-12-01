هشام القاسم: نرسخ أقدامنا في ميادين واعدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي – مجموعة وصل لإدارة الأصول " نرفع آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وكافة المقيمين على أرض الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

إن احتفالنا هذا العام ازداد بهاءً ببلوغ اتحادنا يوبيله الذهبي، وبعد أن أكملنا خمسين عاماً من النماء والازدهار نستعد للانطلاق نحو خمسين عاماً تصل بنا إلى مئويتنا الأولى التي سنكون عندها في صدارة العالم.

هذا الحلم ليس بعيد المنال، ومثلنا ألهمنا زايد في عزيمته لتحقيق إنجازات أبهرت العالم، سنتخذ من مكانتنا الحالية منطلقاً يصل بنا إلى أعلى الآفاق، لترسيخ أقدامنا في ميادين لا وجود فيها سوى لأكثر الدول تقدماً وتطوراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز