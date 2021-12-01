دو تشارك الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين بعمل غنائي يحتفي بإنجازات الدولة

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سكان الإمارات احتفالاتهم بهذه المناسبة التاريخية الملهمة عبر إطلاق عمل غنائي قصير بعنوان «تحت ظلك يا وطن»، والذي يسلط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات إضافة إلى تطلعات قادتها وأبنائها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار مستقبلاً. ويعكس العمل الغنائي مشاعر الفخر والاعتزاز والطموح والأمان التي تسود سكان الإمارات في جميع أنحاء الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى يومنا هذا، كما يحتفي بقصص النجاح التي حققتها الدولة عبر كل المجالات والميادين. إضافة إلى ذلك، تجسد كلمات الفيديو الغنائي مشاعر التفاؤل والأمل بين شعب الإمارات وإصرارهم على تحقيق المزيد والمزيد من النجاحات خلال العقود الخمسة المقبلة.

انتماء

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يشكل اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة سنوية ملهمة تحفز فينا مشاعر الاعتزاز والانتماء لهذا الوطن المعطاء، الذي بلغ قمم المجد بفضل رؤى قيادته الرشيدة وعزيمة أبنائه. وانطلاقاً من مكانتنا كشركة وطنية إماراتية، نؤكد في دو التزامنا المستمر بلعب دور محوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونفخر اليوم بمشاركة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها احتفالاتهم باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. ويجسّد العمل الغنائي الذي صممناه في هذا المناسبة مشاعر شعب وسكان الإمارات تجاه ما قدمته لنا الدولة على مدار 50 عاماً من الريادة والإنجازات، كما أنه يحفزنا جميعاً للتأمل ومشاركة الإلهام لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار».

وأضاف الحساوي: «تشكل رحلة دولة الإمارات والتي بدأت منذ عام 1971 مثالاً يحتذى به للعالم، رحلة استندت إلى رؤى ملهمة حفزت فينا قيم الابتكار والشفافية والعمل الجماعي. وإن من مسؤوليتنا جميعاً اليوم أن نعزز تلاحمنا وتكاتفنا كما فعلنا دائماً، حتى نتمكن من البناء على هذه القيم وإرساء أسس متينة للمستقبل المستدام الذي نطمح إليه جميعاً».

قصص النجاح

ويروي العمل الغنائي مشاعر الفخر والاعتزاز والأمن والأمان التي تراود المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يسلط الفيديو الضوء على قصص النجاح الملهمة التي حققتها دولة الإمارات في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والعمرانية والرياضية إضافة إلى علوم الفضاء واستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، وغيرها من الإنجازات خلال الخمسين عاماً الماضية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة مع الإشارة إلى طموحات وتطلعات الدولة للخمسين عاماً المقبلة. ويشكل اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات فرصة لشركة دو لتأكيد التزامها بمواصلة تقديم مساهمات ملموسة لدفع عجلة التنمية الشامة ومساندة الحكومة في خططها لمواكبة متطلبات المستقبل وبناء اقتصاد معرفي متنوع ومجتمع سعيد ومتماسك من خلال تسخير قوة التكنولوجيا وتوظيفها لخدمة الإنسان.

عروض

وبمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، أعلنت دو عن مجموعة من العروض لعملائها من الشركات والأفراد، حيث سيحصل العملاء الأفراد على مجموعة من العروض على خدمات الدفع الآجل والدفع المسبق، والفيديو المنزلي حسب الطلب (VoD)، إضافة إلى زيادة سرعة الإنترنت المنزلي. وفي الوقت نفسه، يمكن لعملاء المؤسسات الاستمتاع بعروض على الباقات الجديدة للهواتف الذكية إضافة إلى باقات بيانات لكل من مشتركي الدفع المسبق والآجل.

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