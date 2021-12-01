سعيد الظاهري: نضاعف الجهود لتعزيز الدولة عالمياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قال سعيد حمد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة: «يأتي احتفالنا في عيد الاتحاد الخمسين لهذا العام متفرداً وذلك لتزامنه مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيثُ نستذكر في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز تاريخ وطننا العريق وحاضره المشرق المليء بالإنجازات والنجاحات الغير مسبوقة، والتي تحققت بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة والمستمدة من نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أنه بهذه المناسبة، نجدّد العهد والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وسنواصل مسيرة التقدم وسنضاعف الجهود لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية، سعياً للتحول إلى نموذج عالمي على صعيد التنويع الاقتصادي وفق رؤية واستراتيجية للمستقبل خلال الخمسين عاماً القادمة».

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