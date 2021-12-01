جمارك دبي تُنظم مسيرة بحرية احتفاء بإنجازات الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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نظمت جمارك دبي مسيرة بحرية تحت شعار «إمارات الخمسين إنجازات نحو المئوية»، احتفاء بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاء تنظيم المسيرة، بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والقيادة العامة لشرطة دبي متمثلة بمركز شرطة الموانئ، حيث بدأت المسيرة من مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى دبي مارينا ذهاباً وإياباً، وبمشاركة 20 قارباً بحرياً، شارك في المسيرة محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، إلى جانب موظفي ومنتسبي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وموظفي جمارك دبي.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي: تأتي هذه المسيرة ضمن فعاليات مستمرة تنظمها الدائرة للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، حيث الأنشطة والفعاليات المميزة كوننا جزءاً من هذا الوطن المعطاء، حيث مضت خمسون عاماً نراها اليوم ونتلمس آفاقها في «إكسبو 2020 دبي»، وأيضاً اعتماد اليونيسكو الثاني من ديسمبر «اليوم العالمي للمستقبل»، وهذا يجعلنا دائماً فخورين بإنجازات دولتنا ودورها الريادي عالمياً.

وقد بلغ عدد المشاركين في المسيرة 80 شخصاً من كافة الجهات المشاركة، حيث طافت المسيرة على المعالم السياحية في دبي لا سيما منطقة دبي مارينا ومنها «جزيرة بلوواترز» والمرور على عين دبي المعلم الأبرز فيها، وأيضاً ممشى دبي مارينا وما يمتاز به من تصاميم هندسية فريدة.

إرث الآباء

ومن جانبه قال محمد عبد الله حارب: تأتي مشاركة النادي للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين ودعما من النادي للشركاء من الدوائر الحكومية لا سيما جمارك دبي، ومركز شرطة الموانئ، حيث عبرت المسيرة عن العودة للماضي، واستذكار مهنة الغوص وتجارة اللؤلؤ، التي تميزت بها الإمارات قديماً وارتباط ذلك بإرث الآباء والأجداد المتمثل في البحر مصدر الخير والرزق الوفير.

وأشاد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمبادرة، مثنياً على جهود جمارك دبي، ومركز شرطة الموانئ، وأيضاً كافة المشاركين في المسيرة، حيث طافت المسيرة في أجمل وجهات الخليج العربي (دبي هاربور، عين دبي، وجزيرة نخلة جميرا).

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