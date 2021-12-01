حميد الظاهري: 50 عاماً من الإنجازات ترسم ملامح المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات نحو المستقبل، وتفاني أبنائها في تحقيق الطموحات الوطنية، كانت الدافع نحو تعزيز دورها الريادي لترسيخ مكانتها على المستوى العالمي في قيادة مسيرة المستقبل.

وقال: «إن احتفاءنا باليوم الوطني هذا العام يأتي مختلفاً ومميزاً، إذ يمثل العام الخمسون نموذجاً عالمياً لدولة صنعت المستقبل بإنجازات استثنائية وحولت الأحلام والطموحات إلى قصص نجاح بلغت عنان الفضاء، لتكون دولة الإمارات مثالاً للتطور والتقدم في مختلف المجالات على جميع الأصعدة، لتعزز من مسيرة التنمية المبنية على أهداف استراتيجية وخارطة واضحة المعالم».

وأضاف حميد الظاهري: «نبارك لقيادتنا الرشيدة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا، مجددين عهدنا بالالتزام بدعم مسيرة الوطن نحو مئوية الدولة، بخطوات دافعها حب الوطن والانتماء إليه والثقة المطلقة بقيادته الرشيدة التي رسخت مكانة الدولة في مصاف الريادة، ونحمل على عاتقنا مسؤولية الحفاظ والبناء على النجاحات».

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