7.3 مليارات دولار حصيلة متوقعة لطرح «ديوا»

المصدر: دبي - رويترز

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قالت مصادر إن هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عينت «سيتي جروب» و«إتش. إس. بي. سي» في أدوار قيادية تتعلق بالطرح العام الأولي المرتقب لأسهمها والمتوقع أن تصل حصيلته إلى ملياري دولار (7.34 مليارات درهم).

وسينضم البنكان إلى بنك الإمارات دبي الوطني الذي اختارته الهيئة من قبل لقيادة الطرح.

وقال أحد المصادر لرويترز إن الطرح العام الأولي لـ«ديوا» قد تصل حصيلته إلى ملياري دولار اعتماداً على نسبة الأسهم التي سيجري طرحها والتي ستحددها الحكومة للصفقة التي ستصبح أكبر صفقة من نوعها في منطقة الخليج منذ الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو السعودية الذي بلغت حصيلته 29.4 مليار دولار في 2019.

وقالت المصادر إنه سيتم إضافة بنوك أخرى لقيد سجل أوامر الاكتتاب.

ونقلت بلومبرج عن مصادر لم تكشف هوياتها أن جيه بي مورجان وجولدمان ساكس وكريدي سويس وقع عليها الاختيار لقيد سجل أوامر الاكتتاب.

وكانت حكومة دبي قد أعلنت خططاً لطرح أسهم المرفق ضمن عشر شركات أخرى تابعة للدولة لإدراجها في البورصة في إطار سعيها لتنشيط سوق الأسهم المحلية.

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