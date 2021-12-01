محمد جميل الرمحي: قدرة على التنافسية العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة: «يصادف عيد الاتحاد الخمسين هذا العام احتفالنا باليوبيل الذهبي للدولة، الذي يجسد مسيرة خمسين عاماً من النهضة والازدهار ويتوج سجلاً حافلاً بالإنجازات والريادة والنجاح في شتى المجالات، والقدرة على تحقيق أعلى مستويات التنافسية العالمية في العديد من القطاعات الرئيسية، لا سيما قطاع الطاقة النظيفة الذي تلعب فيه «مصدر» دوراً ريادياً على مستوى الإمارات والعالم، حيث تسهم محفظة مشاريعها المهمة في دعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتحقيق أهداف الإمارات الخاصة بالاستدامة والمناخ، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ونحن نتطلع إلى الخمسين عاماً المقبلة بكل ثقة، مستلهمين من الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة ومستندين على أسس متينة لمواصلة مسيرة الإنجاز والتميز وتعزيز الابتكار لضمان مستقبل مستدام».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز