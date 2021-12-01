خالد المدفع: عمل جدي لارتقاء وازدهار الوطن

المصدر: الشارقة - البيان

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قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة استثنائية غالية على قلب كل إماراتي ومقيم على أرض الدولة، وفي هذا العام نحتفي بمرور 50 عاماً من مسيرة البناء والعطاء التي بدأها القائد والأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما رفع راية الاتحاد في قصر الضيافة معلناً قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، فكان هذا الإعلان هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومتلاحم بين جميع أفراده، تسوده قيم ومفاهيم أساسها الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة، والعمل بجد لارتقاء وازدهار الوطن.

وأضاف: «مع احتفالها بيوبيلها الذهبي، تبقى راية الإمارات عالية خفاقة بقيم التسامح والسلام والإنجازات النوعية التي تعانق السماء، لنستذكر من خلالها سنوياً، جهود القادة المؤسسين في بناء دولتنا على مبادئ راسخة قوامها التكاتف والاتحاد تحت ظل قيادتنا الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكلنا ثقة أن الخمسين عاماً القادمة، ستعزز رفعة وشموخ هذا الوطن، وسترسخ ريادته ومكانته في شتى القطاعات بسواعد أبنائه وبناته نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً في كافة المجالات. عاش اتحاد إماراتنا أعواماً وعقوداً مديدة، والجميع في أمانٍ وسلامٍ ورخاء على أرض الإمارات العربية المتحدة».

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