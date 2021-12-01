«منطقة عجمان الحرة»: تنفيذ المشاريع الطموحة والمبادرات البناءة

المصدر: عجمان - البيان

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احتفلت «منطقة عجمان الحرة» في مقرها الرئيسي بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات وحضر الاحتفالية، التي أقيمت ضمن أجواء وطنية مفعمة بمشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة والوفاء لقيم وروح الاتحاد، كل أعضاء فريق الإدارة والموظفين وبعض شركاء الأعمال والذين شاركوا في العديد من النشاطات المستوحاة من المناسبة الوطنية.

وأعرب المهندس علي السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، عن فخره واعتزازه بالاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة لاستذكار الإنجازات الاستثنائية للاتحاد الذي جمع الإمارات تحت راية واحدة على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الحكام الأوائل، رحمهم الله، لتواصل اليوم مسيرة النهضة من أجل بناء دولة قوية يعيش أبناؤها في ظل حاضر مزدهر ومستقبل واعد.

وأضاف السويدي: «نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب الإمارات بهذه المناسبة العزيزة، ونجدد التزامنا بالإسهام بفعالية في تنفيذ المشاريع الطموحة والمبادرات البناءة، لا سيما مشاريع الخمسين التي تمثل خارطة طريق لاستشراف مستقبل أفضل لدولتنا، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في جعل الإمارات من بين أفضل الدول في العالم بحلول المئوية في عام 2071».

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